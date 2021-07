Futbolista Maikel Chang dedica un gol a Cuba: "Por los cubanos, por mi pueblo"

Maikel Chang Foto © Maikel Chang/ Facebook

El futbolista cubano Maikel Chang, jugador del Real Salt Lake de la Major League Soccer de Estados Unidos, dedicó a su patria y a su pueblo el gol que hizo el miércoles en un partido contra el Galaxy de Los Ángeles.

"Gol dedicado para mi patria, por Cuba, por los cubanos, por mi pueblo", expresó el joven en su muro de Facebook, junto a una imagen suya alzando una bandera nacional.

Su mensaje al pueblo llega en momentos en que los cubanos viven sumidos bajo el terror, tras la feroz persecución que el régimen ha desatado contra las personas que participaron en las recientes protestas contra el gobierno.

Después de que el 11 de julio miles de cubanos se lanzaran a las calles a reclamar su libertad, la policía, la Seguridad del Estado y otras fuerzas del Ministerio del Interior, realizan detenciones tanto en la calle como en las casas de los manifestantes, sin distinguir en sexo, edad, ni si son madres a cargo de niños pequeños.

Maikel Chang, de 30 años, ha intentado volver a su país sin que las autoridades se lo permitan. El extremo zurdo ha mostrado su interés por integrar nuevamente el equipo cubano, pero las autoridades de la Isla no lo convocan pese a haber cumplido el plazo con que el gobierno castiga a los llamados "desertores".

"Mi pregunta es ¿por qué no puedo ser convocado?? Ya yo cumplí mis castigo de 8 años, es como si cometieras un delito y cumplieras tu castigo en la cárcel y luego no te dejen salir, alguien me pudiera explicar, buenas tardes y bendiciones para todos", declaró en 2020.

Chang emigró a Estados Unidos en 2012, tras abandonar la selección cubana de fútbol en un viaje que hizo a Canadá.

A inicios de 2020, denunció que no le concedían la autorización para ingresar a la Isla.

"Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba, cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba, HOY DEJO DE SER CUBANO", denunció.