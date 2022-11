Futbolista Maikel Chang consigue volver a Cuba: "Mi corazón está en La Habana"

Tras diez años sin poder volver a su país natal, finalmente el régimen cubano autorizó la entrada a su territorio del futbolista Maikel Chang.

Chang, jugador del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, compartió fotos en sus redes sociales en su casa en Cuba junto a su madre.

"Mi corazón está en La Habana", dijo en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Maikel Chang

El atleta de 31 años compartió con amigos en su antiguo barrio en La Habana del Este.

Captura de Facebook / Maikel Chang

También visitó al entrenador Waldo Cárdenas Peña, director y fundador del Proyecto Unión del Este, dedicado a la formación de niños.

"Apoyando siempre a las nuevas generaciones, felicitar a Waldo Cárdenas por el trabajo que hace, seguro esos muchachos siempre van a estar agradecidos del granito de arena que les estas aportando hoy, porque eso es lo que siento yo por todas las personas que me apoyaron durante todo el camino, en especial a los que me decían el futbol no da nada", comentó.

Captura de Facebook / Maikel Chang

"Siempre es bueno visitar la familia y la tierra de uno, donde pasaste la infancia. Estoy en el mismo lugar, la misma calle. Siempre, con la misma gente, en el mismo barrio: a veces pienso que nunca me fui", declaró al portal Play off Magazine.

Su viaje a Cuba ha coincidido con el Mundial de Qatar, que Maikel ha visto por la televisión cubana, de cuya transmisión se quejó.

"Viendo el mundial en Cuba, no han pasado 20 minutos, alguien le puede decir a esos narradores que suban un poco el sonido ambiente del juego, qué mal que narran por dios, qué aburrido se mira el juego así", señaló.

Captura de Facebook / Maikel Chang

También cuestionó la práctica en la televisión estatal de no mencionar los nombres de deportistas cubanos que compiten por otros países.

"Me da risa cómo los comentaristas cubanos hablan sobre la MLS y no son capaces de hablar que tienen jugadores cubanos jugando en la liga", cuestionó.

Captura de Facebook / Maikel Chang

Chang escapó de la selección cubana en 2012 en Canadá, cuando buscaban la clasificación para la Copa de Mundo.

En 2020, al intentar volver a la Isla, el régimen se lo impidió.

"Fue bien duro, no había visto a mi mamá en ocho años. Fui al aeropuerto y cuando estaba entregando el pasaporte, salió una persona y me dijo: 'usted no puede abordar este avión, pues el gobierno de Cuba no te deja'. (...) El mundo se me vino abajo, pues llevaba mucho tiempo sin ver a mi mamá. Tomé el teléfono y le dije: 'mami, no me dejaron entrar'. De Cuba no me quisieron decir nada, pero a mi mamá la tuvieron que llevar para un policlínico por aquello. Es difícil de perdonar, porque fue muy duro, pero aquí estamos, en Cuba", relató en entrevista concedida al citado medio deportivo.

A pesar de todo, el extremo zurdo no descarta volver a jugar por el equipo cubano, aunque admite que para ello tienen que cambiar muchas cosas.

"No es solo ponerte el uniforme y entrar al terreno, hay cosas afuera que mejorar. La mentalidad de los directivos no ha cambiado. Para competir a un nivel alto, debes tener una mentalidad más profesional", añadió.

Chan explicó que su situación no es la misma de otros jugadores como Onel Hernández y Carlos Vázquez, que pese a que juegan en ligas profesionales, fueron convocados por Cuba para su selección.

"Para los directivos del fútbol cubano, nosotros somos traidores y es mucha la diferencia con respecto a los muchachos que se fueron de forma normal y que están jugando afuera. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros quisiera estar ahí, pero la forma en que ellos te tratan a ti no es buena. No soy traidor, no le he hecho nada a nadie. Ellos ven las cosas desde su punto de vista, y así no son. ¿Por qué soy traidor? Solamente, traté de buscar un futuro para mí y mejorar en lo futbolístico", precisó.

Maikel comentó que cuando compañeros en los equipos en los que ha estado le preguntan por qué no juega por Cuba y él les explica, ellos no se lo creen.

"¿Crees que si me hubieran dado la posibilidad de ir a jugar a otro lado yo fuera un 'traidor'? Pero cuando no te dan la oportunidad tienes que buscarla y eso fue lo que hice: buscar el chance de ser jugador profesional y he cumplido mi sueño, que fue siempre llegar a la MLS", recalcó.

En julio de 2021, el futbolista habanero dedicó a su patria y a su pueblo un gol que hizo en un partido de su conjunto, el Real Salt Lake, contra el Galaxy de Los Ángeles.

"Gol dedicado para mi patria, por Cuba, por los cubanos, por mi pueblo", expresó en su muro de Facebook, junto a una imagen suya alzando una bandera nacional.

El año anterior, anotó su primer gol en el torneo élite de la MLS, en un choque contra el Colorado Rapids.