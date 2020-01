Alejandro Sanz se convierte en uno de los Reyes Magos para llevar alegría a niños y ancianos

Publicado el Lunes, 6 Enero, 2020 - 14:02 (GMT-4)

El cantautor español Alejandro Sanz se disfrazó este domingo del rey mago Melchor, para sumarse a la popular llegada de los Reyes Magos a Cádiz, y darles una alegría a niños y ancianos de la ciudad.

Sanz, que además de su talento musical es conocido por su sensibilidad y apego a las causas nobles, se vistió con barba blanca, peluca, túnica y corona para llevar caramelos y regalos a asilos, hospitales y albergues infantiles.

Cuando trascendió la noticia de que Alejandro Sanz había sido elegido por el gobierno de Cádiz –ciudad que lo nombró Hijo Adoptivo en abril– el revuelo fue casi incontrolable. El artista tuvo que publicar un mensaje en sus redes sociales en el que pedía que cuidaran la ilusión de los niños y no lo llamaran por su verdadero nombre.

"A todos los que vais a Cádiz a ver la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, por favor, no le estropeéis la infancia a tod@s los niñ@s que van. Melchor es Melchor, NO ALEJANDRO. Vosotros creéis en las cremas para haceros más jóvenes o en los productos para adelgazar y no se os quita la ilusión, no se la quitéis vosotros a los niños", expresó.

En la noche, el artista participó en la cabalgata que se hace cada año en la ciudad, acompañado de la cantante Niña Pastori como la estrella de Oriente, y Antonio Martín y Diego González, como Baltasar y Gaspar, respectivamente.

"Haber compartido con vosotros esta noche ha sido lo más bonito que me ha pasado en muchísimos años, ver la carita de algunos de esos niños y niñas ha sido lo más bello del mundo y el cariño con el que me han tratado", dijo el intérprete de Corazón partío durante su discurso en la cabalgata.