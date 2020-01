Jefe del Pentágono niega que EE.UU tenga planes de retirar sus tropas de Irak

Publicado el Lunes, 6 Enero, 2020 - 19:02 (GMT-4)

BAGDAD/DUBAI, 6 ene (Reuters) - Estados Unidos no tiene planes de retirar a sus tropas de Irak, dijo el lunes el secretario de Defensa, Mark Esper, luego de los informes de Reuters y otros medios sobre una carta de militares estadounidenses que informaron a funcionarios iraquíes sobre los preparativos para abandonar el país.

Esto se produce después de que un ataque de un avión no tripulado estadounidense, ordenado por el presidente Donald Trump, mató al comandante iraní Qassem Soleimani, considerado la segunda figura más poderosa de Irán detrás del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"No ha habido ninguna decisión de abandonar Irak", dijo Esper a periodistas en el Pentágono cuando se le preguntó acerca de la carta. "No sé cuál es esa carta... estamos tratando de encontrar de dónde viene eso, de qué se trata. Pero no se ha tomado una decisión de abandonar Irak", añadió.

No ad for you

Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 soldados en Irak.

Reporte de Ahmed Aboulenein en Bagdad. Editado en español por Rodrigo Charme.