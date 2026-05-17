Grupo de 32 legisladores demócratas piden cambiar política de EE.UU. hacia Cuba y alertan sobre riesgo de intervención militar

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La congresista demócrata por el estado de Illinois Delia Ramírez lidera una carta firmada por 32 colegas de la Cámara de Representantes en la cual exigen a la administración del presidente Donald Trump cambiar de rumbo en su política hacia Cuba, al tiempo que alertó sobre amenazas de acción militar y el colapso energético de la isla.

La misiva, publicada el 14 de mayo y amplificada por Ramírez este sábado en su cuenta de X, va dirigida a los secretarios Pete Hegseth (Defensa), Marco Rubio (Estado) y Markwayne Mullin (Seguridad Nacional).

En su publicación, Ramírez afirmó que "como resultado de las sanciones de Trump y Rubio, la red eléctrica de Cuba está colapsando, dejando a las familias en la oscuridad y sin servicios esenciales", y advirtió que "la administración está amenazando con acción militar".

La carta califica una eventual intervención militar como "ilegal, profundamente desestabilizadora y catastrófica para la población cubana", y señala que "debe ser rechazada de forma inequívoca" por aumentar el desplazamiento y agravar el sufrimiento masivo.

Los legisladores también rechazan el uso de la base naval de Guantánamo para detener a migrantes cubanos, argumentando que "no es una respuesta a la migración, sino un intento de contener las consecuencias de las mismas políticas que la están provocando".

La iniciativa demócrata llega semanas después de que el Senado bloqueara una resolución de poderes de guerra impulsada por los senadores Tim Kaine, Ruben Gallego y Adam Schiff para impedir acciones militares contra Cuba sin autorización del Congreso, con una votación de 51 a 47 en contra.

Ese fracaso legislativo dejó sin freno inmediato una eventual acción unilateral del presidente y motivó la nueva presión desde la Cámara baja.

El contexto que rodea la carta es de escalada sostenida. El 2 de mayo, Trump afirmó en un mitin que tomaría el control de Cuba "casi de inmediato" una vez concluya la guerra con Irán.

El 12 de mayo, Hegseth declaró ante el Congreso que el régimen cubano representa una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

El Pentágono ha actualizado planes de contingencia para una posible intervención, aunque fuentes del Departamento de Defensa insisten en que no hay acción inminente.

Desde enero de 2026, la administración ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo nuevas medidas contra el conglomerado militar Gaesa anunciadas el 7 de mayo, que llevaron a grandes navieras internacionales a paralizar operaciones y reservas hacia la isla.

En paralelo, Cuba atraviesa su peor crisis energética en años. El 14 de mayo, la red eléctrica nacional colapsó y dejó sin electricidad a todas las provincias orientales.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que "no tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel".

Pese a la presión acumulada, la administración Trump acumula frustración por la falta de avances concretos. Frank Mora, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló al diario The New York Times que Trump "está frustrado porque no ha obtenido todavía los resultados esperados en Cuba y por eso están apretando las tuercas".

Rubio, por su parte, declaró en la televisora Fox News que "les daremos una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir. No creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo del régimen".