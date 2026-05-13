Florida aprueba ley que exime de permisos para reparaciones domésticas de bajo costo, aunque hay excepciones

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley HB 803, que exime a los propietarios de viviendas unifamiliares de obtener permisos de construcción para trabajos valorados en menos de $7,500, una medida aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura estatal.

La ley establece que "todo gobierno local que emita permisos de construcción deberá eximir al propietario de una vivienda unifamiliar o a su contratista del requisito de obtener un permiso para realizar cualquier trabajo valorado en menos de $7,500 en su propiedad".

La norma, que entrará en vigor el 1 de julio, también prohíbe a los gobiernos locales inspeccionar los trabajos cubiertos por la exención, lo que elimina una capa adicional de burocracia para los propietarios.

Entre los proyectos que típicamente calificarían para la exención se encuentran la instalación o reparación de cercas, pequeñas terrazas o patios no estructurales, pintura exterior, reemplazo de revestimientos o pantallas de ventanas, y trabajos menores de paisajismo.

Sin embargo, la exención tiene límites claros: no aplica a trabajos eléctricos, de plomería, mecánicos, de gas o estructurales, independientemente de su valor.

Tampoco se permite dividir un proyecto en fases menores para evadir el umbral de $7,500.

Los contratistas que realicen las obras deberán presentar una solicitud escrita de exención ante la agencia local de cumplimiento, acompañada de un contrato u otra documentación que demuestre el valor y la descripción del trabajo. Los propietarios que ejecuten las mejoras personalmente están exentos del requisito de notificación.

La ley incluye además otras disposiciones relevantes.

Exime de permisos la instalación de muros o barreras temporales de protección contra huracanes o inundaciones en propiedades residenciales unifamiliares, siempre que cumplan con las normas locales de zonificación, drenaje y retrocesos, y sean instaladas por contratistas con licencia.

También permite que funcionarios de construcción con licencia de otros estados trabajen en Florida durante un año tras una declaración de emergencia estatal, una medida pensada para agilizar la respuesta ante desastres naturales como huracanes.

En materia de costos, el HB 803 establece una reducción mínima del 25 % en las tarifas de permisos cuando proveedores privados realizan revisiones de planos o inspecciones, y del 50 % cuando llevan a cabo ambas tareas simultáneamente.

Además, prohíbe a los gobiernos locales cobrar tarifas administrativas o de inspección adicionales vinculadas al uso de esos proveedores privados.

La medida beneficia especialmente a propietarios de viviendas unifamiliares en el sur de Florida, incluyendo la numerosa comunidad cubanoamericana de Miami-Dade, que con frecuencia realizan mejoras menores en sus propiedades y enfrentaban costos administrativos y tiempos de espera desproporcionados respecto al valor de los trabajos.

Esta reforma se enmarca en una tendencia legislativa más amplia de desregulación del sector de la construcción residencial en Florida, impulsada por la crisis de asequibilidad de vivienda que afecta al estado, donde el déficit estimado supera las 120,000 unidades en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Tampa.

En 2025, la legislatura ya había aprobado varias leyes para agilizar permisos de construcción, entre ellas el HB 683, que estableció plazos máximos de respuesta para los gobiernos locales: 20 días hábiles para permisos generales y cinco días para viviendas unifamiliares, con aprobación automática si no se responde a tiempo.

El HB 803 fue uno de cinco proyectos de ley firmados por DeSantis el pasado miércoles 6 de mayo, y su aprobación unánime en ambas cámaras refleja un amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de reducir las barreras regulatorias para mejoras residenciales de bajo costo.