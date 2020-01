Manolín: "El pueblo cubano sabe que ese gobierno comunista nos mata a todos si nos tuviera que matar"

Publicado el Jueves, 9 Enero, 2020 - 10:58 (GMT-4)

Manolín "El Médico de la Salsa" aseguró que detrás de la "falsas bondad" del comunismo cubano "hay en realidad una maldad sin límites".

De esta forma se expresó el artista cubano en el post publicado en su perfil de Facebook, en el que arremetió contra el régimen de la Isla.

"Sabe usted que detrás de esa falsa bondad del comunismo cubano hay en realidad una maldad sin límites. El pueblo cubano sabe que ese gobierno comunista, nos mata a todos si nos tuviera que matar", dijo.

"¿Saben cuántos muertos tiene el comunismo? 100 millones. Y el nazismo seis millones", añadió.

El cantante también agregó en uno de los comentarios del post que el "poder absoluto", "el adoctrinamiento", "la obediencia" o "la muerte" representan "la verdad del comunismo".

También habló de la escasez de alimentos que impera en el territorio cubano, donde recordó "no hay libertad".

"A mí me maravilla cómo algunos se desgastan en discutir si en Cuba hay comida o no, como si fuéramos vacas o cerdos a los que hay que dar de comer y punto. En Cuba no hay libertad que es motivo más que suficiente para derrumbar esa dictadura", escribió en otro post.

El pasado 30 de diciembre el intérprete criticó a Gente de Zona y Descemer Bueno a los que les apuntó que "es incompatible querer trabajar con la dictadura, reconocerla, estar en la gozadera con ella y vivir en Miami".

"Gente de Zona y Descemer, vivir en Miami no es sólo éxito, dinero y fiesta, vivir en Miami entraña un compromiso moral con la historia y la realidad de la comunidad, es incompatible querer trabajar con la dictadura, reconocerla, estar en la gozadera con ella y vivir en Miami, escojan una de dos, las dos no es posible, no es digno ni bien visto", aseguró en la citada red social.