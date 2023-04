Manolín, el Médico de la Salsa: “Estoy donde estuve más de 20 años prohibido”

Manolín, el Médico de la Salsa Foto © Facebook/Manuel Manolín

El músico cubano Manuel González Hernández, mejor conocido como Manolín El Médico de la Salsa aseguró este miércoles que él se encuentra donde estuvo “más de 20 años prohibidos”, para dejar claro de una buena vez que está “donde siempre he querido estar”: en Cuba.

“A los tantos y tantos que me preguntan: Yo estoy donde siempre he querido estar. Yo estoy donde estuve más de 20 años prohibido. El mismo tiempo que estuve luchando porque se repusieran mis derechos. Nunca deje de intentarlo. No soy de regalar mi país a nadie”, escribió el polémico músico en su perfil de Facebook.

También comentó que “aunque tuve mis momentos de catarsis, nunca dejé que me ganara el odio, que es una de las posibles consecuencias cuando eres víctima del abuso de poder”.

Asimismo, aseguró que “el que cambió de idea fue el gobierno cubano, que por lo menos en mi caso rectificó, después de 20 años, mejor tarde que nunca”.

“A los que me preguntan y a los que especulan con no sé cuántas teorías, les digo: Yo estoy donde siempre he querido estar, en mi país, haciendo música. Un país lo hace su gente”, concluyó en su publicación, en la que un usuario le aclaró que realmente “el gobierno no cambió, pero sí se ha hecho más de la vista gorda, hasta que cambien de idea de nuevo y digan ‘oye hasta aquí el tipo’”.

Recién el músico cubano compartió otro texto en sus redes sociales que a todas luces fue dirigido al dúo Gente de Zona.

Manolín exigió que le hablasen "de La Habana", luego de que Alexander Delgado y Randy Malcom anunciaran que en la gala de los Premios Lo Nuestro cantarían "Háblame de Miami", un tema dedicado a homenajear a la ciudad "que tanto abrigo le ha dado a tantos cubanos y latinos".

"Pues nosotros estaremos cantando en el Festival: No me hables de más nada, háblame de la HABANA. Háblame de CUBA. Háblame de las CUBANAS", escribió en esa ocasión Manolín en su Facebook.

El intérprete se presentó en el VI Festival de la Salsa en La Habana, que se celebra en el Club 500 del Vedado, luego de dos años sin llevarse a cabo, y en el que participan otras agrupaciones nacionales como Issac Delgado, Elito Revé, Manolito Simonet y Maykel Blanco y su Salsa Mayor.

Esta no es la primera tiradera del Médico de la Salsa contra el popular dúo, a quienes retó a enfrentarse con él cantando en vivo.

"Yo represento a la timba cubana, Gente de Zona al reguetón. Le pregunto a Gente de Zona: te atreves a defender tu música en un mano a mano en vivo", escribió en 2018.

En los últimos meses, Manolín ha hecho varias presentaciones en Cuba, tras formar una nueva orquesta.

Recién actuó en Pinar del Río y ante científicos que trabajan en la elaboración de vacunas.

El cantautor cambió de idea, luego de que en 2021 anunciara en sus redes sociales que se retiraba de la música ya que sus sueños estaban cumplidos y porque "el privilegio es llevar una vida privada, fuera de la fama".

Después de muchos años viviendo en Estados Unidos y en Europa, Manuel González regresó a Cuba donde "volví a embullarme y a conectarme con la música".

Según dijo en un video compartido en febrero de 2022, en La Habana "duermo en paz, duermo como los dioses. Me levanto en la mañana como ahora, me siento aquí en la terraza, agarro la guitarra y me pongo a componer canciones", describió.

