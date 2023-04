Receta del Médico de la Salsa: "Cubano, aunque te fuiste al norte, ojalá nunca pierdas el norte"

El músico cubano Manuel González Hernández, conocido popularmente como Manolín El Médico de la Salsa ha lanzado otra de sus arremetidas en redes sociales, y una vez más los destinatarios son los cubanos que residen en Estados Unidos.

El artista publicó en su Instagram una amplia reflexión, muy suya, sobre el sentido de pertenencia que deben sentir hacia su país natal todos los cubanos, junto a la foto de la enseña nacional.

“Cubano que te vas buscando mejores oportunidades te deseo lo mejor. Avanza y progresa todo lo que puedas, pero trata de no perder el norte. Aquella es otra historia y otra realidad muy distinta a la de tu país de origen. La historia de tu país no es mejor ni peor, es diferente”, comienza diciendo el cantante en su texto.

A lo largo del texto Manolín comienza a hacer una serie de comparaciones: “Aquí no nos tocó Washington nos tocó Martí. No nos tocó Kennedy, nos tocó Fidel (…) No nos tocó Brad Pit nos tocó Perrugoria. No nos tocó DiCaprio nos tocó Luis Alberto. No nos tocó Bob Dylan nos tocó Silvio. No nos tocó Mohamed Ali nos Tocó Stevenson”.

Todo esto para referir que la historia de cada país es única y diferente a la de otras naciones.

Según el músico cubano la historia de ningún país ha “sido color de rosas, todas han sido trágicas (…) la de Cuba por ciertas circunstancias es especialmente trágica”; y en el caso de la de Estados Unidos “es terrible, aún lo es”.

“Cuando de tu país se trata no es con el hígado, es con la cabeza y se le pone el corazón. En fin cubano que te vas, te deseo que progreses por allá todo lo que puedas y más. Y cuando pienses en tu país lo hagas con objetividad. Y aunque te fuiste al norte, ojalá nunca pierdas el norte”, fueron las palabras con las que el músico cerró su texto.

Esta no es la primera vez que El Médico de la Salsa utiliza sus redes sociales para dejar claros sus posicionamientos. Recientemente el intérprete de “La bola” dijo que se encuentra donde estuvo “más de 20 años prohibidos” y “donde siempre he querido estar”, en Cuba.

El músico confesó en una oportunidad que no le gusta Miami e hizo muchos esfuerzos para incorporarse a esa ciudad pero le fue imposible, y hasta llegó a decir que era como un “hospital de minusválidos” donde hay “un millón de cubanos hablando mierda las 24 horas del día como si les faltaran los brazos y los pies".

