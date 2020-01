ENCUESTA: ¿Apruebas la nuevas medidas de eliminar los vuelos chárter a Cuba?

Publicado el Sábado, 11 Enero, 2020 - 06:21 (GMT-4)

Más de la mitad de los lectores de CiberCuba que participaron en la encuesta ¿Apruebas la nuevas medidas de eliminar los vuelos charters a Cuba? eligieron como respuesta el NO.

La interrogante se publicó en Facebook y logró más de 7 mil 200 votos al momento de redactar esta nota. El 56% de las respuestas eran a favor del NO que se imponía a la opción del SI, con el 44% de aprobación.

Aunque la diferencia es de solo 12 puntos, muestra que existe un rechazo hacia la medida anunciada por la Casa Blanca de limitar los vuelos chárter hacia Cuba, una acción que "restringirá aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos", declaró el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al momento de hacer pública la decisión.

Las opiniones de los que participaron en la encuesta muestran también una tendencia similar a la de los resultados estadísticos obtenidos.

"Yo hace años no voy a Cuba. No tengo ni pasaporte cubano" expresó uno de los lectores identificado como Abdelasis Viltres, quien dijo no estar de acuerdo con la medida por dos razones: "Eso ya se hizo y no tumbó al gobierno cubano y es un derecho de cada cual de ir o no a ver a su familia".

Otra cubana, Lázara Quintero, dijo que el comunismo no tiene nada que ver con la familia. Consideró que con la medida los que se perjudican son los que tienen familia en la isla, que reciben estas ayudas "para que sobrevivan".

"La gente del pueblo son las perjudicadas, nada tiene que perder el Gobierno", concluyó.

También hubo comentarios a favor de la medida, como el de Gustavo Santos, que recordó cuando Díaz-Canel se refirió como "mal nacidos por error" a aquellos que hoy no están en la isla y piden un cambio político y económico para el país. "Entonces no debería haber ningún vuelo y a ellos no les debería preocupar", comentó Santos a través de la red social.

Andy Comptis Ramirez, otro de los lectores de CiberCuba también se mostró a favor de la medida. "El pueblo de Cuba se jode cuando la dictadura se alarga más y es con ese dinero con el que ellos se dan la buena vida. Hace faltan medidas más duras" expresó en la red social.

Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso los vuelos charters al interior de Cuba y limitó los destinados a La Habana, en una medida que refuerza duramente el cerco comercial tendido por la administración de Donald Trump a la isla. La medida afectará a nueve aeropuertos cubanos y los operadores de vuelos chárter públicos tendrán un período de liquidación de 60 días para cancelar todos los vuelos. Se estima que la medida entre en vigor alrededor del 12 de marzo.