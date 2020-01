Entrevista de Pitbull con Jorge Ramos: "Alexander me mandó un mensaje disculpándose"

Publicado el Lunes, 13 Enero, 2020 - 20:59 (GMT-4)

Fueron poco menos de diez minutos donde Jorge Ramos puso a Armando Christian Pérez, “Pitbull”, frente a la circunstancia que originó toda la polémica.

La entrevista, de la cual había trascendido solo un fragmento, fue trandmitida de forma íntegra por Univisión este domingo en su espacio “Al Punto con Jorge Ramos”, con Pitbull respondiendo a la avalancha de acusaciones en su contra por saludar públicamente al dúo Gente de Zona en un momento en que un sector del exilio cuestiona duramente las posturas de Alexander Delgado y Randy Malcom.

Primero, la presencia del nieto y actual guardaespaldas de Raúl Castro en la tarima con el dúo Gente de Zona, luego estos saludando y reconociendo a Miguel Díaz-Canel como su presidente.

“¿Tienes idea de lo que significa eso para muchos exiliados?”, preguntó el presentador al cantante, que compartiría escenario con Randy y Alexander en su concierto de Fin de Año antes de que la polémica obligara a cancelar la participación del dúo.

“Lo que pasa en Cuba pasa en Cuba, y lo que pasa en Miami pasa en Miami. Y de los dos, muchas veces yo no sé lo que está pasando porque estoy todo el tiempo viajando el mundo entero”, confesó el cantante, quien durante toda la entrevista esgrimió el argumento de que quizás él no sabía ni siquiera la magnitud de lo que había de fondo, cuando saludó a Randy y Alexander durante su concierto en Bayfront Park este fin de año.

“Yo no sabía nada de eso, es la verdad”, insistió Pitbull.

“Yo estoy aquí para unir, no para dividir”, agregó. “Si estamos hablando de democracia entonces dale al público que voten si quieren ver a Gente de Zona o no. No me dieron un chance de maybe crear una solución.”

Pero el artista disiente de la visión de un sector radical del exilio que insiste en condenar a los miembros de Gente de Zona o tomar medidas más drásticas como pedir que les retiren la Green Card.

“En inglés se dice two wrongs don´t make a right, o sea dos equivocados no hacen un acertado. Si una persona actuó mal no le hagas algo mal, hazla entender”, dijo Mr. 305 a Jorge Ramos.

Cuestionado por el presentador sobre si él veía correcto que los músicos tocaran en Cuba con la complacencia del régimen de La Habana, y luego tocaran también acá el cantante respondió:

“Yo creo que hay que defender algo y yo no estoy de acuerdo con tocar en Cuba y venir y tocar aquí. Pero esa no es mi decisión porque yo no estoy allá. Quizás si no tocan en Cuba los matan o matan a las familias de ellos en Cuba. No lo sé”.

Durante su diálogo el artista insistió en que él representaba a esta ciudad como nadie en el mundo, y que le dolía que la ciudad le diera la espalda por un solo incidente.

“¿Será que perdiste el pulso, la sensibilidad de lo que estaba ocurriendo en Miami?, preguntó Ramos.

“Para nada. Yo sé muy bien lo que han sufrido los de acá. Por eso pido disculpas a Arturo Sandoval, a Willy Chirino, a Miami le pido disculpas. Disculpas por tratar de unir a todo el mundo y no saber bien lo que estaba siendo la situación de verdad.”

Casi como conclusión, el músico le admitió a Ramos que Alexander Delgado le había escrito disculpándose por toda esta tormenta.

“Sí, Alexander me mandó un mensaje disculpándose por todo y diciendo que no entendía por qué pasaba todo esto”, precisó Pitbull. “Realmente yo creo que hay que explicarles bien a ambos cómo funciona todo acá”.