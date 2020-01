Refugiado político en EE.UU. que viajaba con frecuencia a Cuba se encuentra retenido en la Isla

Publicado el Jueves, 16 Enero, 2020 - 10:31 (GMT-4)

Pedro Luis Careaga Hernández salió de Cuba el 20 de mayo de 2014 como refugiado político, lo que le valió para entrar a Estados Unidos. Sin embargo sus viajes a la Isla fueron constantes por problemas familiares, según explicó durante una entrevista concedida a Cubanet.

El problema llegó el pasado 29 de julio, cuando no pudo volver a Estados Unidos después de que las autoridades cubanas lo acusaran de "contrabando".

"Cuando yo me fui pensé que no podía venir más. Me metí un año y pico sin venir, pero mi mamá enfermó de diabetes. En cuanto tuve la oportunidad de regresar, lo hice. Yo venía hoy por la mañana y me iba al día siguiente, solo por verla", explicó al citado medio.

La realidad es que los viajes constantes a Cuba de Careaga Hernández lo exponían ante la Seguridad del Estado y ante el exilio cubano, ya que se suponía que su salida de la Isla era porque su vida corría riesgo.

Su madre murió en 2016 y actualmente bajo un proceso de investigación, aunque hasta el momento no ha tenido acceso a ningún documento que acredite que está siendo investigado.

La situación personal de este hombre se agrava al tener a su cargo un hijo, el cual fue abandonado por su madre.