Toirac pregunta dónde está el dinero del tarifazo de ETECSA: «El apagón de datos es mayor que el apagón de electricidad»

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Un año después del polémico tarifazo de ETECSA, el humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó un balance demoledor sobre las consecuencias de aquella medida, preguntando abiertamente qué ocurrió con los millones recaudados por la empresa estatal de telecomunicaciones.

En una publicación en Facebook, Toirac reconstruye los argumentos que el régimen esgrimió para justificar el aumento de tarifas aplicado a finales de mayo de 2025: que intermediarios «terceros» se estaban llevando las ganancias, que los precios anteriores «subvencionaban» la Internet y que sin el alza era imposible desarrollar la tecnología o dar mantenimiento a la red.

Sobre esos misteriosos intermediarios, no oculta su escepticismo: «Me dijeron que el problema era que 'terceros' se estaban llevando la astilla. Unos terceros que nunca me dijeron quiénes eran, que operaban con ellos y que, por la manera que operaban (to bien y a tiempo, con la 'oferta' basada en su oferta, sin demora en la aprobación...) pa' mí que eran 'terceros' muy entrañables».

El humorista también recuerda cómo el régimen trató a quienes se atrevieron a protestar: «Me dijeron que los estudiantes estaban equivocados y que había que presionarlos y ponerlos a unos contra otros y quitarles la idea de la cabeza porque estaban haciendo la labor del enemigo».

Esa presión fue real.

En junio de 2025, la Seguridad del Estado citó al propio Toirac para interrogarlo tras sus declaraciones públicas de apoyo a los universitarios en huelga, quienes convocaron un paro académico indefinido en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana.

Toirac reconoce también la complicidad pasiva de quienes, como él, pagaron las nuevas tarifas sin protestar: «Los que pagamos no nos dimos muy por enterados y dejamos que se hiciera todo porque nos íbamos a meter en candela si protestábamos o nos solidarizábamos con los que habían decidido plantar».

La pregunta central del post es la que más duele: «Si el servicio está peor, si la telefonía apenas funciona, si el apagón de datos es mayor que el apagón de electricidad... ¿Dónde está todo ese melón?».

La pregunta tiene respaldo en cifras concretas. El primer ministro Manuel Marrero reconoció en julio de 2025 que ETECSA pasó de recaudar unos 10,000 dólares diarios antes del tarifazo a 540,000 dólares diarios después, acumulando 24,8 millones de dólares en apenas 46 días. Sin embargo, la calidad del servicio no mejoró en absoluto.

Cuba sigue entre los países con peor velocidad de internet de la región, con un promedio de apenas 3,84 Mbps, y los apagones de datos persisten. En marzo de 2026, un apagón total en la isla provocó una caída del 65 % en el tráfico de internet, con un restablecimiento que tardó 29 horas.

El tarifazo de mayo de 2025 limitó las recargas en pesos cubanos a 360 CUP mensuales, equivalente a apenas seis gigabytes de datos, empujando a los cubanos a pagar en dólares para acceder a más conectividad. Con un salario promedio de unos 3,000 CUP al mes, esa opción resulta prácticamente imposible para la mayoría de la población.

Toirac ya había sido una de las voces más críticas durante las protestas de 2025: cuestionó la comparecencia televisiva de la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez, y advirtió sobre el riesgo de represión con «violencia medida» contra el movimiento universitario.

Ahora, un año después, su balance es contundente: el dinero fue recaudado, el servicio empeoró, y nadie en el régimen ha dado cuenta de ese «melón».