Empresa de Gas anuncia interrupción total del servicio en gran parte de La Habana

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La Empresa de Gas Manufacturado anunció este miércoles una parada total de su planta de producción número uno desde las 21:00 horas del jueves 4 de junio hasta las 05:00 horas del viernes 5 de junio, lo que dejará sin servicio a cinco municipios de La Habana durante ocho horas.

Según la nota informativa oficial, «durante este tiempo, se afectará el servicio de forma total a la red Habana, que comprende los municipios: Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, Diez Octubre y Plaza de la Revolución».

La empresa justificó la medida como «labores de mantenimiento inaplazables» orientadas a «garantizar la estabilidad del servicio de gas que se brinda en la capital».

Los trabajos incluyen la sustitución de tramos en dos líneas de salida de la planta que distribuye el gas hacia la red Habana, así como la instalación de válvulas en la planta productiva.

La planta número uno, conocida como Melones, se abastece de gas natural proveniente de los pozos de Jaruco a través de una tubería soterrada de 25 kilómetros y tiene una capacidad nominal de aproximadamente 40,000 metros cúbicos por hora.

Esta interrupción responde a un patrón recurrente. En 2025 se registraron al menos cuatro paradas similares en la red capitalina, todas nocturnas y de corta duración, siempre con los mismos cinco municipios afectados.

En agosto de 2025 se anunció un corte total por sustitución de tubería en la planta Mario Fortuny, que afectó a Playa y Marianao, mientras que en noviembre de ese año se reprogramaron las fechas de otro corte de la planta ENERGAS de Puerto Escondido.

El impacto de cada interrupción es significativo dado el contexto energético que atraviesa Cuba. La red capitalina atiende a unos 208,000 clientes en ocho municipios, y el gas manufacturado se ha convertido en un servicio crítico ante la aguda escasez de gas licuado de petróleo.

De los 1,7 millones de clientes de gas licuado en todo el país, unos 834,000 no pudieron adquirirlo en las distribuciones de abril de 2026, lo que hace que cualquier corte en la red de gas manufacturado golpee directamente la capacidad de cocinar de cientos de miles de habaneros.

El Gobierno cubano ha promovido la expansión del gas manufacturado como alternativa a los apagones y a la escasez de gas licuado, con una meta de 25,000 nuevos clientes para 2026 en La Habana.

Sin embargo, a finales de marzo solo 735 viviendas habían sido conectadas en el marco de ese plan, una cifra muy por debajo del objetivo oficial.

La empresa pidió disculpas por las molestias y recordó que «estas labores tienen la finalidad de mejorar la calidad y seguridad del servicio que se brinda a la población», aunque la recurrencia de las interrupciones evidencia el deterioro estructural de una infraestructura que solo cubre potencialmente al 16% de los habitantes de la capital.