El reguetonero cubano El Kamel arremete contra los promotores: "Sin mi no hay reparto, yo trabajo para mantenerlo vivo"

Publicado el Jueves, 16 Enero, 2020 - 08:29 (GMT-4)

El reguetonero cubano El Kamel ha transmitido un vídeo en directo a través de su cuenta de Instagram desde Italia, lugar en el que se encuentra de gira, en el que ha lanzado un fuerte mensaje a los promotores culturales.

Todo apunta a que el joven intérprete ha tenido problemas con algunas personas que desempeñan esta profesión, pues sus declaraciones van dedicadas a "esos promotores que se dedican a poner a chocar a los artistas".

El cantante urbano expresó que ninguno de ellos es amigo suyo y no está obligado a trabajar con ninguno, por lo que no tiene ningún tipo de compromiso en aceptar sus ofertas.

Sin mi no hay reparto, yo trabajo para mantenerlo vivo.

"Yo no tengo compromiso con nadie, ningún promotor es amigo mío, yo soy cantante, yo no soy promotor, yo no estoy obligado a trabajar con nadie, yo trabajo con quien me de la gana a mi", expresó.

El Kamel comentó que los promotores culturales están siendo uno de los principales causantes de que excitan rivalidad entre los artistas del género urbano.

Según sus palabras, en varias ocasiones han intentado ponerle en contra de El Chulo, junto a quien ha colaborado en algún que otro sencillo como Próspera y con quien mantiene una estrecha amistad.

De todos ellos, solo me interesa El Chulo. Yo me saco un ojo para que El Chulo vea y otro para que Titico vea.

"Nunca voy a chocar con El Chulo porque es mi hermano", "Me están poniendo a chocar con otros artistas y tienen que saber que esas 'chocaderas' la ponen toda esta gente por competencias que nosotros que no tenemos nada que ver", dijo visiblemente enfadado.

Sobre aceptar o no los trabajos que ofrecen los promotores, el reguetonero agregó que muchas veces no estaba de acuerdo con la cifra que le proponían por sus conciertos. "No es que yo no quiera trabajar con ellos, es que ustedes me tienen que pagar lo que yo digo", aclaró.

A modo de conclusión, El Kamel dijo que solamente quería a su alrededor personas que fueran fructíferas en el trabajo: "El no quiera trabajar bien pues chao, que todos ustedes son un complot", sentenció.