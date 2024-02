Cantante de Maná critica el reguetón y a Bad Bunny: "No lo puedo escuchar"

Fher Olvera, cantante de la agrupación mexicana Maná, dijo que no le gusta el reguetón y uno de los artistas que menos soporta es a Bad Bunny.

El cantante ofreció una entrevista a Billboard donde narra anécdotas de la creación de las canciones que identifican a la banda mexicana, y comentó algunos aspectos muy íntimos sobre cómo disfruta del arte y de la música contemporánea.

Sobre el reguetón dijo que las letras de algunas canciones le parecen violentas, repetitivas, vacías y simplonas.

"A veces incluso con cierta falta de respeto a la mujer. Ese es mi feeling. Yo creo que se te están acabando los recursos literarios si recurres a ese tipo de letras para poder sacar tu canción. Respeto el género, pero la letra no es que me atraiga", dijo Fher.

Se mostró incrédulo sobre lo que ocurrirá con la música urbana en el futuro, pero advirtió que no cree que vaya a perdurar en el tiempo porque considera que "no tienen mucha riqueza literaria".

"El gusto musical es de cada quien. (...) El que sí de plano no lo puedo escuchar es a Bad Bunny. Lo respeto porque ha llegado a lugares donde nadie ha llegado de los latinos. Eso tiene un mérito, pero no por eso me va a tener que gustar. Que le vaya de madre a todo el mundo, pero hace falta que vaya cambiando esa tendencia. Tú imagínate si le vas a hacer una carta a una chava, pues no le vas a poner todas esas barbaridades. ¿Dónde quedó la parte romántica?", se preguntó el artista mexicano.

Maná debutó en los Billboard en enero de 1994, con el álbum de rock en español, Dónde Jugarán los Niños.

El autor de "Vivir sin aire" y "Cómo te deseo", recordó que tras ocho años Maná vuelve a los escenarios de América Latina con la gira "México Lindo y Querido".

La banda tocará en 16 fechas distintas. Visitarán ciudades como Asunción, Buenos Aires y eventos grandiosos como el Festival Viña del Mar en Chile.

Sobre la nueva música de Maná, Fher señaló que desde el principio en la banda acordaron sacar los discos solo cuando estuvieran con una propuesta sólida.

No hacen un álbum por año y eso, reconoció que es "menos lana", pero los cuatro integrantes defienden la misma filosofía, la calidad de su obra estará siempre por encima de la cantidad.

En criterio del cantante hay dos aspectos que le han permitido a Maná seguir adelante siempre: mantener a sus integrantes unidos, "como hermanos"; y estar lejos de las "garras de las drogas, el alcohol, el ego, que a muchos artistas les pasa cuentas, porque la gente no aguanta tantos aplausos encima en un par de hombros".