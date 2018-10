Una fan se tatúa la imagen del reguetonero cubano El Kamel en el brazo

Una fan ha sorprendido al reguetonero cubano El Kamel nada más y nada menos que tatúandose su imagen en el brazo. La joven le envió la foto y el cantante no dudó en compartirlo con todos los que lo siguen en la red social Instagram.

El reguetonero posteó dos fotos, la primera es un close up del tatuaje y la segunda lo deja ver más claramente. El dibujo consiste en la imagen del cantante, que se puede descifrar claramente por su particular look, usando una camiseta de Miami.

El Kamel se mostró agradecido de que sus fans le demuestren admiración y apoyo, y aseguró que no los decepcionaría.

No ad for you

"No tengo palabras para agradecerle a mis fans esto pero lo q le puedo decir es que no los voy a defraudar nunca", escribió junto a las fotos.

Varios usuarios se burlaron de la calidad del tatuaje y advirtieron el error de haber escrito 'Niami' en lugar de 'Miami'. No obstante, otros le mostraron su apoyo y le aconsejaron que se enfoque en su carrera musical.

"Concentrate en la música y deja los chismes de la gente, ya tienes una imagen y un sello cuidalo man", "Mío cuba y el mundo te quiere, enfokate en las líricas", "Se te descarga desde Santiago de Cuba saludate y sigue haciendo esa música que a todos nos gusta", son algunos de los comentarios del post.

El reguetonero estuvo recientemente envuelto en una polémica luego de que se filtrara un video sexual suyo, y admitió que una mujer que él conocía lo contactó en la red y le pidió que se desnudase, y él accedió.

Junto a los reguetoneros El Chulo y El Bacoco, El Kamel estrenó hace poco menos de un mes el tema Amor 100%; y en estos momentos se prepara para sacar nueva música.