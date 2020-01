En medio de crisis, exespía cubano regala una sugerente paella a su esposa

Publicado el Domingo, 19 Enero, 2020 - 15:14 (GMT-4)

El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo compartió en redes sociales una fotografía donde acompaña a su esposa antes de degustar una sugerente paella, justo cuando la Isla atraviesa una crisis que afecta el suministro de alimentos en los mercados.

“Algo especial pa' ella en su cumpleaños: Paella! Felicidades amor! Y muchas gracias por todo lo vivido”, escribió Hernández en su muro de Facebook, una publicación en la que intenta hacer gala de la veta “humorística” con la que el régimen habitualmente caracteriza a uno de sus “héroes”.

La imagen recibió cientos de mensajes halagüeños a la pareja, felicitaciones y cerca de 2000 reacciones entre Me gusta y Me encanta. En cambio, todas estas muestras de afecto no señalan en ningún momento lo difícil que es, para la mayoría de los cubanos hoy día, tener acceso a una cena semejante, no importa si planean hacerla en casa o pagarla a un restaurante.

La paella destaca por la diversidad de ingredientes que conlleva su preparación, muchos de los cuales son prohibitivos para la inmensa mayoría de la población cubana.

Hernández Nordelo, graduado de la carrera de Relaciones Internacionales, es uno de los cinco espías que Estados Unidos devolvió a Cuba tras un acuerdo entre Raúl Castro y Barack Obama. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales.

La llamada Red Avispa fue establecida en suelo estadounidense por el gobierno cubano en las décadas de 1980 y 1990, para espiar organizaciones anticastristas en ese país. El régimen de la isla reconoció que los cinco espías eran agentes de inteligencia en 2001 después de negarlo durante tres años.

Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, René González y Fernando González fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 y juzgados bajo los cargos de conspiración para cometer espionaje y asesinato. Dos de ellos cumplieron sus condenas y los otros tres fueron indultados en 2014 por la administración de Obama dentro de las negociaciones del llamado "deshielo".

El fallecido dictador Fidel Castro se ocupó personalmente de impulsar múltiples campañas, dentro y fuera de la isla, en favor del regreso de los cinco espías.

En noviembre de 2019 fue estrenada en La Habana, durante el 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, la polémica película Red Avispa (Wasp Network en inglés), cuyo argumento se basa en la historia de estos agentes al servicio del castrismo.