Nada enfría el idilio de la prensa oficialista con Gente de Zona

Publicado el Sábado, 18 Enero, 2020 - 19:40 (GMT-4)

Cubadebate tiene tantas ganas de destruir a Gente de Zona que no para de defenderlos. Es un asedio constante. Allí donde algún desagravio, alguna salvaguardia pueda hacerse al dúo urbano, va Cubadebate con sus huestes de Iroeles y Lagardes a desfacer el entuerto. Que es lo mismo que acabarlos de hundir.

Porque estaremos de acuerdo en que dime quién te defiende y te diré quién eres. Que no es lo mismo que compartir causa y afectos, también es verdad. Pero cuando el estafador del barrio comienza a sacar la cara por ti es momento de revisar si todo anda bien.

Este sábado ha sido Miguel Henríquez Lagarde, una de las mascotas más enérgicas del castrismo en internet, el que ha partido lanzas por Randy Malcom y Alexander Delgado con una cosa llamada “El juicio político contra Gente de Zona en Miami” que Cubadebate hace pasar por artículo.

No ad for you

Ahí no me detendré. Mi salud hepática me impide dedicarme un sábado a analizar un texto de Lagarde. De verdad. Hay maneras más nobles de abocarse al suicidio.

Pero el hecho de que este amasijo de gases innobles que se firma como intelectual, sea el nuevo quijote que esgrime su adarga y sale a cabalgar por el honor mancillado de los muchachos de La Gozadera, es como para hacérselo mirar.

Que Granma digital, y La Jiribilla, y Cubadebate y los blogs nacidos en ese cuartel general del amor y la concordia nacional llamado UCI, reseñen sin falta lo que sufren los pobres, ay, Randy y Alexander, en el despiadado entorno a donde ellos decidieron emigrar, es altamente sintomático. Y espero que los dos músicos entiendan eso al menos. Al menos.

Ya me dirás cómo anda tu biblioteca cerebral cuando Pitbull se ofrece a repasarte la tarea.

Ya que no entienden de política ni de exilios, según nos cuentan, creo que al menos pueden entender eso. La estima incondicional que le brota a la prensa cubana, caudal perpetuo de vómitos contra todo humano noble y admirable de este mundo, hacia Randy y Alexander, quizás alguien quiera contarnos por qué es.

Si la intención es hundir todavía más a los muchachos, tiernos habitantes de su zona, ya es hora de que lo sepamos. No me gustan las injusticias. No son bonitas. Pero entonces habría que explicarme también cómo se les entrega la plazoleta político-musical más grande del país justo aquellos que pretendes fumigar. Me pido un pupitre en la clase de Pitbull, si no fuera mucho pedir.

Pero si no lo es, si el apoyo constante que recibe Gente de Zona desde los altoparlantes de la dictadura cubana nace del sentimiento fraterno y la hermandad, ya es hora decirlo sin miedo ni rodeos, ¿no? Con el afecto no se puede, en la simpatía entre dos personas, o entre dos personas y un gobierno, nadie se debe meter. Pero hay que saberlo de una vez.

Y si ese fuera el caso, en honor a ese idilio allende a los mares que alguien acabe de decirle a Cubadebate que es hora de actualizar la ficha técnica de sus muchachos en su web. Para tanto amor hay que cuidar los detalles.