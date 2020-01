Director de Juventud Rebelde contra Orishas: "La fama se los tragó"

Publicado el Jueves, 23 Enero, 2020 - 14:24 (GMT-4)

Yoerky Sánchez, el director del medio estatal Juventud Rebelde, arremetió contra el grupo Orishas: "La fama se los tragó", dijo.

"¿Quién bloquea a nuestro suelo? ¿Quién sanciona y amenaza a cualquier barco que pasa? ¿Quién quita aviones del cielo? Que no nos tomen el pelo", escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

"No, Orishas; claro que no. La fama se los tragó. No mientan ni coqueteen que ustedes sí saben quién ha trancado el dominó", aseguró el periodista a modo de rimas.

No ad for you

Estas palabras contra Orishas vienen a raíz del nuevo tema musical del grupo cubano y la cantante española Beatriz Luengo titulado "Ojalá pase", en el que cantan al ansiado cambio en la Isla y a la decadencia del país durante los "60 años que lleva trancado el dominó".

El tema fue lanzado el pasado 20 de enero y fusiona las protestas a modo de rap de Yotuel y el Ruzzo, y las melodiosas voces de Roldán y Beatriz.

Yoerky Sánchez a cada rato arremete contra detractores del régimen castrista, como lo hizo una vez con Yoani Sánchez, periodista y directora del diario 14yMedio, cuando le hizo "bullying" público también a modo de rimas.

"De Europa vino la cesta, compró joyas y vestidos... y lauros inmerecidos le financiaron la fiesta. Luces, cámaras, orquesta e invitados sin remedio, pero al entrar a su predio ¡la pobre!, sufrió un esguince. Por eso no tuvo 15: se quedó en 14 y Medio", escribió.