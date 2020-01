Shakira y Jennifer Lopez se preparan para su show en la Super Bowl sobre el césped

Publicado el Viernes, 24 Enero, 2020 - 07:45 (GMT-4)

Nueve días quedan para uno de los eventos deportivos más importantes del año: la Super Bowl. Este evento ha cobrado aun más relevancia en el mundo del espectáculo por la actuación que protagonizarán Shakira y Jennifer Lopez durante el intermedio del partido y ambas están ultimando los detalles para que todo salga perfecto el próximo 2 de febrero.

Y en medio de toda la expectación que hay por cómo será su esperado show, las divas latinas han hecho cómplices a sus seguidores de redes sociales de cómo se divierten en los descansos de sus ensayos sobre el césped.

La colombiana compartía este jueves un vídeo pasándole un balón certeramente a su preparadora física mientras suena su último éxito, Me gusta.

"10 días hasta la Super Bowl. ¡Intensificando nuestros preparativos!", ha escrito junto al vídeo.

Por su parte, JLo ha publicado un clip desde el césped moviéndose como si fuera una jugadora de fútbol americano.

"Esperando mi señal como... ¡Sólo 10 días hasta la Super Bowl LIV! La cuenta atrás está activada. ¿Estás listo?", ha expresado.

Parece que las dos artistas se están preparando por separado para el espectáculo, que pese a que todavía queda más de una semana para que tenga lugar, es uno de los temas del momento.

Durante los últimos días ha estado circulando una supuesta lista de los temas que cantarían en el intermedio.

De acuerdo con ella, JLo sería la que abriría el show con su éxito Get Right, mientras que Shakira lo cerraría con Hips Don't lie. Y entre otros temas que cantarían están On The Floor, Booty, Beautiful Liar o Chantaje.

Además, esta siendo muy comentado también el póster oficial de la actuación y no precisamente positivamente. Y es que son muchos usuarios los que han destacado el mal uso de photoshop en él. ¿Qué te parece?