Cardenal Jaime Ortega se sentía atacado e incomprendido por cubanos en el exterior

Publicado el Viernes, 24 Enero, 2020 - 07:06 (GMT-4)

La web PalabraNueva.net hizo público el último manuscrito del Cardenal cubano Jaime Ortega Alamino. El documento, redactado en 2017, es una breve autobiografía que contiene sutiles detalles de su etapa final de vida y obra en Cuba.

En el manuscrito, que se mantuvo en secreto hasta ahora, el Cardenal considera que su historia de vida, como toda obra está llena de elogios y de críticas amargas.

“En esa historia Cristo Jesús se me fue mostrando particularmente bueno y misericordioso. Me ha ayudado a llevar la Cruz de críticas, ataques amargos e incomprensiones de mis hermanos cubanos que viven en el exterior. De los fieles en Cuba he sentido cercanía, afecto, admiración, gratitud. Esto compensa los sufrimientos anteriormente dichos, pero aun así son muy tristes y duros de soportar”.

En sentidas palabras, Su Eminencia expresa en el manuscrito su dolor al pensar en la Iglesia impugnada, incluso en el Santo Padre.

“Cada visita de un Papa a Cuba, ha sido ocasión para atacarlo. Estos sufrimientos y los consuelos en el desarrollo de mi ministerio no constituyen el eje de mi reflexión. Son solo recuerdos malos y buenos.”

De esta manera retoma en su narración el hilo que conduce a la búsqueda de Dios, para cerrar esta autobiografía espiritual.

Cardenal Jaime Ortega / Wikipedia.org

“La historia de lo hondo del alma, donde se encuentra Dios, es la que me ha conducido hasta aquí. Los recuerdos de mi vida pastoral buenos y malos, más bien han sido estorbos. Al pasar por el corredor (el claustro) vi la revista ORAR con Santa Isabel de la Trinidad y la frase de Jesús a Zaqueo: “Baja, que hoy voy a hospedarme en tu casa” me indicó el camino de la mano de mi querida Sor Isabel: ¿hasta dónde debo bajar? Hasta lo hondo del corazón, a lo profundo de mi interioridad: allí “encontré” a Dios, porque allí está.”

El manuscrito publicado se precede de un texto introductorio a la firma (14 enero 2020) del Dr. Nelson O. Crespo Roque, quien fuera la persona de confianza de Su Eminencia el Cardenal Ortega y custodio del documento.

El Cardenal Jaime Ortega escribió el manuscrito el 23 de abril de 2017, durante un retiro espiritual en Segovia, España. Murió en La Habana el 26 de julio del 2019.