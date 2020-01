Tormenta política por encuentro de ministro español con vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez

Publicado el Viernes, 24 Enero, 2020 - 14:21 (GMT-4)

José Luis Ábalos, ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, tuvo un encuentro fortuito en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, el pasado lunes, lo que desató una tormenta entre sus adversarios políticos.

La reacción en Twitter, del líder del Partido Popular, Pablo Casado, no se hizo esperar. Aseguró que "Sánchez debe explicar si su ministro de Fomento se reunió con la vicepresidenta de Maduro, cuando tiene prohibido pisar suelo europeo por su participación en la represión y corrupción de la dictadura venezolana. Si se confirma denunciaremos esta vulneración de las normas de la UE".

Ábalos asegura que acudió a Barajas a buscar al ministro de Turismo de Nicolás Maduro, Félix Plasencia. Sin embargo, en la madrugada del pasado 20 de enero se produjo un encuentro fortuito con la vicepresidenta venezolana, que después continuó viaje hacia Turquía, donde tenía prevista una visita oficial.

Según reportó el diario El Mundo, Rodríguez no bajó del avión, pues no puede entrar en España, considerando que sobre ella pesan sanciones de la Unión Europea que le impiden entrar a los 28 estados miembros. Ábalos dijo que se limitó a saludar a la vicepresidenta venezolana "forzado por las circunstancias".

Ábalos, por su parte, recibió en el Ministerio de Fomento a Félix Plasencia, ministro de Turismo de Venezuela, quien se encuentra en España para participar en la Feria Internacional del Turismo en Madrid.

El incidente ha destapado además el interés por saber si el presidente español Pedro Sánchez recibirá a Juan Guaidó en España.

El Partido Popular y Ciudadanos solicitan la comparecencia urgente del ministro José Luis Ábalos en el Congreso para que explique si se reunió con Rodríguez y en caso de que se demuestre dicho encuentro, Ábalos debe presentar su dimisión según criterio de Pablo Casado.

Ábalos ha restado importancia a las acusaciones que se le hacen por parte de los partidos que ahora hacen la oposición al nuevo gobierno español.

”No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no”, lamentó el ministro en una comparecencia oficial.

Actualmente la Unión Europea incluye a un total de 25 personas en su régimen de sanciones por vínculos con la represión de Maduro en Venezuela.