Tribunal Supremo obliga a España a revelar detalles de la millonaria deuda de Cuba

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El Tribunal Supremo de España ha ordenado al Ministerio de Economía revelar los detalles concretos de cómo el país ha aplicado los acuerdos de reestructuración y condonación de la deuda de Cuba y Venezuela, en una sentencia que anula la resolución que declaraba secreta esa información y que fue publicada el pasado domingo.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, anulando la sentencia de la Audiencia Nacional que había avalado la negativa del Ministerio a proporcionar esa información, informó el medio español okdiario.

A 31 de diciembre de 2020, España ostentaba créditos frente a Cuba por 1,937,55 millones de euros y frente a Venezuela por 213,37 millones, cifras reconocidas por el propio Ministerio de Asuntos Económicos.

El caso se originó en julio de 2021, cuando el experto Guillermo Rocafort solicitó, al amparo de la Ley de Transparencia, información detallada sobre las condonaciones y reestructuraciones de esa deuda, como fueron expedientes administrativos, detalle de quitas y ampliaciones de plazos, y actas de reuniones con autoridades de ambos países.

El Ministerio denegó la solicitud el 30 de septiembre de 2021, alegando que su divulgación causaría perjuicio a las relaciones exteriores de España.

Quien firmó esa resolución denegatoria fue Carlos Cuerpo Caballero, entonces secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, hoy vicepresidente primero del Gobierno desde el 27 de marzo de 2026 y titular del Ministerio de Economía.

El alto tribunal ha fijado una doctrina que distingue entre dos planos: reconoce que el secreto del Club de París «justifica denegar el acceso al contenido de las actas de las sesiones», dado que ese foro está «regido por el principio de confidencialidad, que vincula a España como miembro del Club».

Pero añade un límite claro: «La excepción no puede extenderse a la información sobre la concreta y específica aplicación que España haya realizado de las condiciones de tratamiento de la deuda».

Es decir, lo que España ha cobrado, perdonado o aplazado en la práctica no puede quedar amparado por el secreto sin una justificación expresa y fundada.

El Supremo subraya además que la Ley de Acción Exterior, la Ley de Gestión de la Deuda Externa y la Ley de Cooperación para el Desarrollo consagran la transparencia como principio rector, y que el Gobierno está obligado por ley a informar anualmente al Congreso sobre los acuerdos firmados en el Club de París.

El historial de acuerdos con la dictadura cubana es extenso. En diciembre de 2015, España suscribió con el Club de París un acuerdo de alivio que supuso una reestructuración con quita de la deuda. En mayo de 2016, España y Cuba acordaron reestructurar una deuda de 2.444 millones de euros, íntegramente impagada, con devolución del principal en 18 años y condonación de 1.492,3 millones en intereses de demora.

En octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una nueva reestructuración de la deuda cubana por 193,4 millones de euros, y este mes España destinó 500.000 euros del fondo de conversión de deuda a comprar alimentos para Cuba, en una excepción humanitaria sin precedentes que generó malestar entre las unas 200 empresas españolas que acumulan 316 millones de euros en impagos del régimen cubano.

Con la sentencia del Supremo, el Ministerio de Economía deberá remitir al solicitante el detalle de todas las medidas de aplicación adoptadas por España respecto a Cuba y Venezuela, aunque no las actas del Club de París donde se negociaron esos acuerdos.