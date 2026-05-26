Cataluña enviará una ayuda de 440,000 euros a Cuba por primera vez en 15 años

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El Govern de Salvador Illa aprobará este martes en su Consejo Ejecutivo un paquete de 440,000 euros de ayuda humanitaria destinado a Cuba, convirtiéndose en la primera vez en quince años que la administración catalana financia asistencia a la isla, según informó el diario elDiario.es.

La medida responde a la grave crisis económica y energética que atraviesa Cuba, con apagones de entre 20 y 22 horas diarias en algunas zonas y una escasez extrema de combustible, alimentos y medicinas.

De los 440,000 euros aprobados, 290,000 euros se destinarán al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, con el objetivo de abastecer los comedores comunitarios de La Habana.

Los restantes 150,000 euros irán a entidades sociales y organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno en Cuba, canalizados a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, organismo dependiente de la Generalitat.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, justificó la medida con estas palabras: «Cuba afronta una grave crisis que está afectando a las necesidades más básicas de su población».

«Queremos contribuir, en línea con la actuación de otros actores internacionales, al despliegue de acciones humanitarias en la isla», añadió el conseller.

El acuerdo de financiación incluye además medidas de apoyo —aún sin cuantificar— a las comunidades catalanas en Cuba, en particular a la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Catalunya en La Habana, donde actualmente residen unos 3,300 ciudadanos catalanes.

La iniciativa catalana se suma a otras ayudas institucionales recientes. España destinó 500,000 euros del fondo de conversión de deuda con Cuba para la compra de alimentos, siendo la primera vez que ese mecanismo se utiliza para gasto alimentario corriente.

El Gobierno central español también anunció en febrero el envío de alimentos y material sanitario a través de la ONU, y el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó más de 100,000 euros en ayuda humanitaria para la isla este mismo mes.

A nivel ciudadano, el velero Astral de Open Arms zarpó desde Barcelona el pasado 10 de mayo con paneles solares, medicamentos y alimentos con destino al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana.

La crisis que atraviesa Cuba es descrita como una de las peores de su historia reciente. El 14 de mayo, el sistema eléctrico registró una disponibilidad de solo 976 MW frente a una demanda de 3,150 MW, con un déficit de 2,204 MW que dejó sin electricidad al 70% de la isla.

Ese mismo día, el ministro cubano Vicente de la O Levy reconoció públicamente que Cuba estaba «sin absolutamente nada de combustible».

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,245 protestas en marzo de 2026 y 1,133 en abril, reflejo del agotamiento social ante una crisis que el régimen de Miguel Díaz-Canel no ha logrado revertir tras décadas de gestión fallida.