Ray Fernández dice que está orgulloso de ser "militante comunista" y desata la polémica en redes

El trovador cubano Ray Fernández, muy popular en Cuba por su peña de los jueves en el Tun Tun de La Habana, dijo en las redes sociales que se enorgullecía de ser un militante comunista, y desató la polémica en redes entre un grupo de seguidores decepcionados.

El músico publicó unas décimas en las que llama a los miembros del grupo Clandestinos "falsos profetas" y "desangra puercos", lo que inmediatamente generó un cuestionamiento de las ideas políticas del artista, que él mismo se encargó de aclarar.

"Nadie dude de que éstos son tiempos de definiciones. Yo me enorgullezco de ser MILITANTE COMUNISTA, en mayúsculas lo escribo no por soberbia, sino para que se lea claro y sin equívocos. Lo soy de cuerpo presente y respondo por todo lo que ello implica. Un empedernido y quijotesco romanticismo y una filosofía Marxista hija de la reflexion y no de la hipnosis", escribió Ray en un comentario en su propio post.

Inmediatamente, las reacciones se multiplicaron y, mientras algunos lo apoyaron y aplaudieron su sinceridad, otros se mostraron decepcionados.

"Quién iba a decir que el de 'Lucha tu yuca' era parte del grupo del cacique", "Usted se ha declarado comunista mientras todo este tiempo ha llenado sus conciertos a base de canciones de "choteo". Usted es un oportunista, que se ríe y se burla evidentemente de un pueblo que ha sufrido miseria y sufre aún", comentaron algunos.

"Una cosa es ser comunista, marxista, leninista y toda esa mierda que a la larga está más que demostrado que solo trae pobreza y represión. Es una cosa muy tuya si te gusta esa ideología fracasada. Pero defender a la dictadura militar cubana y a sus líderes vive bien mientras el pueblo se come 61 años de miserias y falta de libertades creo que poco tiene que ver con el comunismo, y espero que lo sepas separar", sostuvo otro usuario.

"No sabía que eras comunista. Casi todos los universitarios que van a Diablo Tun Tun no creen que lo seas, incluyéndome. Para mi tus letras eran en contra de esos idiotas que mal gobiernan la Isla y que si han manchado de sangre a un Martí que nunca fue comunista y menos castrista, yo creía que a través de una sátira muy bien elaborada te burlabas de ellos", comentó el internauta César Eugenio, que trasladó el debate a sus redes.

Ray Fernández es conocido por temas como Lucha tu yuca, El gerente, Bucanero y Paciencia, asumidas por muchos como tajantes críticas al régimen o –como él mismo las describiera– críticas ácidas a la realidad cubana desde el humor.