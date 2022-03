Más víctimas denuncian al trovador Fernando Bécquer por abuso sexual

El trovador cubano Fernando Bécquer, presunto agresor sexual de varias jóvenes que ofrecieron sus testimonios a medios de prensa independiente, fue expuesto nuevamente este lunes por los testimonios de 16 mujeres que declararon haber sido víctimas de sus abusos.

Un extenso artículo publicado en El Estornudo recogió el testimonio de 16 mujeres que fueron agredidas sexualmente por el trovador entre los años 1999 y 2021, de las cuales tres eran menores de edad cuando sucedieron los hechos ahora denunciados.

A pesar de la traumática experiencia de revelar sus agresiones, las autoridades cubanas continúan sin ofrecer declaraciones sobre el hecho, ni brindar protección a las víctimas. Instituciones como el ministerio de Cultura, la Asociación Hermanos Saíz o la Asociación Cultural Yoruba de Cuba no han emitido ningún comunicado al respecto.

Bécquer sigue presentándose en espacios públicos donde, según el citado medio independiente, ofrece conciertos. Sus videos musicales también son transmitidos frecuentemente en la televisión cubana, a pesar del revuelo inicial que provocaron las revelaciones. Por su parte, los medios de prensa oficialistas o las instituciones dedicadas a la promoción de los derechos sexuales o la protección de las mujeres, tampoco se han vuelto a pronunciar.

“Lo que menos importa aquí es la postura política del periódico digital que primero les hizo caso y las publicó, como tampoco importa la postura ideológica de quien cometió los actos. Poner el acento en eso, es desviar la atención”, expresó la trovadora Rita del Prado en una publicación de redes sociales del director del Centro Pablo de la Torriente Brau.

El mensaje pareció aludir a quienes quisieron politizar el asunto desde una u otra posición, siendo una de las posturas más marcadas en este sentido la de los trovadores Ray Fernández y Raúl Torres, amigos y defensores de Bécquer. Según expresaron, Fernando Bécquer estaba siendo víctima de una campaña de difamación por sus ideas políticas.

“No le doy credibilidad”, respondió Bécquer a periodistas de un medio independiente que le abordaron para obtener sus declaraciones. “No sé de qué me están hablando. No sé, y más cuando es una calumnia que me están haciendo a mí. Yo no voy a contestar (…) Yo no creo nada, yo creo en la Revolución”, añadió.

Más allá del debate en redes sociales sobre el asunto, algunas de las víctimas de las presuntas agresiones de Bécquer interpusieron denuncias contra él, entre ellas la escritora cubana Elaine Vilar Madruga. Sin embargo, otras hicieron pública la indiferencia de las autoridades e instituciones a las que acudieron para denunciar al trovador.

“Las denuncias contra Bécquer forman parte de una cadena de testimonios que se extiende a lo largo de, al menos, 20 años. Esto permite que, si varios de esos testimonios espaciados en el tiempo se consideran como delito, también podría considerarse que los más cercanos han interrumpido y duplicado los términos de prescripción de los más lejanos”, dijeron expertos consultados por el medio independiente El Toque, calificándolos como “abusos lascivos” y “ultraje sexual”.

El artículo publicado este lunes por El Estornudo aporta nuevos testimonios que incriminan al trovador, al que cada día se le hace más complicado eludir su presunta responsabilidad en los hechos denunciados. Mujeres cubanas y extranjeras, con edades entre los 15 y los 31 años, fueron supuestamente agredidas por él y sus relatos ganan en consistencia a medida que son publicados.

Una nota publicada por este medio al final del artículo informa que el trovador fue contactado npor su redacción para informarle sobre la publicación de los nuevos testimonios y ofrecerle la posibilidad de réplica. “A pesar de que leyó los mensajes decidió no comentar al respecto”, afirmó El Estornudo.