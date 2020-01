Cubanos critican a Díaz-Canel por decir que cumple el Derecho Internacional Humanitario

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 09:30 (GMT-4)

El gobernante Miguel Díaz-Canel está siendo criticado en Twitter por asegurar que "Cuba reafirma su compromiso con el respeto y cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario".

Pese a que el sucesor de Raúl Castro solo se hizo eco de una noticia de Granma, donde informan de una reunión sobre esa rama de las relaciones interacionales dirigida a minimizar los conflictos armados; los cubanos le dijeron a Díaz-Canel que es "mentira" y empiece por respetar el derecho de los ciudadanos de la isla.

"No reafirmen tantos compromisos internacionales y ocúpense de las condiciones humanas de los cubanos. Mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la Habana Vieja y Centro Habana", dijo un usuario en referencia a la reciente muerte de tres niñas por un derrumbe.

No ad for you

"Tú no tienes vergüenza, La Habana cayendo sobre las personas y tú reafirmando tratados internacionales, reafirma el compromiso con las familias de esas niñas, infeliz", agregó otro cubano.

Otro pidieron que liberen a José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), no agredan a los opositores y compartieron una imagen de las constantes detenciones a las Damas de Blanco.

"Cuba reafirma pero no cumple nada de lo firmado. Aún hay miles de cubanos en listas negras que no pueden entrar al país donde nacieron, cientos de regulados que no pueden salir, juicios amañados, no hay libertad de expresión, ni reunión, liberen a todos los presos políticos", escribió Umberto Borges.

"¿Por qué no lo aplica a la población cubana? ¿Humanitarios en Bolivia y la población cubana lo que recibe son consignas, arengas y propaganda pasada de moda?", cuestionó otro ciudadano.

Así mismo, un usuario identificado con el movimiento anónimo Clandestinos reiteró la petición de liberación de los opositores y que dejen las mentiras.

Todas estas opiniones entre comentarios a favor de usuarios alineados con la ideología impuesta en Cuba desde hace más de 60 años.

El Gobierno cubano continúa insistiendo en que cumple con los derechos humanos, aunque cada año se registran acciones represivas contra los opositores al régimen.

Además, niega que tenga un papel fundamental en la represión en las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, pese a los registros de la cooperación cubana en temas de containteligencia en esos países.

En 2009, el entonces presidente Raúl Castro suscribió los tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, pero Cuba nunca los ha ratificado para que no entren en vigor y verse obligada a eliminar el unipartidismo, entre otros requisitos.