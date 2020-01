Las cubanas Geissie Torres y Emily Piriz giran las sillas de los coaches de La Voz US

Publicado el Jueves, 30 Enero, 2020 - 18:44 (GMT-4)

Las cubanas Geissie Torres y Emily Piriz también han llegado a la segunda temporada de La Voz US para poner en alto el nombre de la Isla. Las jóvenes hicieron a los coaches pelearse por tenerlas en sus equipos.

Geissie nació hace 31 años en Cuba y se subió al plató del concurso televisivo de Telemundo con el poderoso tema If You Have My Love, con el que demostró que lo tiene todo para triunfar en el programa.

Su padre, que fue cirujano urólogo durante 30 años en Cuba, decidió un día dejarlo todo para brindarle un futuro mejor a su hija, razón por la cual es doblemente importante para Geissie triunfar en la música y cumplir su sueño para honrar el sacrificio de sus padres.

Por su parte, Emily eligió el tema Tell Me You Love Me, con el que consiguió girar las sillas de los cuatro coaches casi de inmediato.

Emily, de 23 años, nació en la Florida, de padres y abuelos cubanos, y quiere dejarlos a todos rebosantes de orgullo al verla poner en alto el nombre de Cuba.

Ambas jóvenes audicionaron este domingo, al igual que la también cubana Karelia Letsos, que encendió el escenario con su interpretación de Que suenen los tambores.