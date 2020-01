Las emotivas palabras de Boncó Quiñongo a su madre por su cumpleaños

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 13:20 (GMT-4)

El comediante cubano Boncó Quiñongo ha dedicado unas hermosas palabras a su madre Gisela Alvarez por su cumpleaños a través de su perfil de Facebook y ante la mirada de todos sus seguidores.

El humorista ha compartido una fotografía en la que aparece muy sonrientes junto a Tita, apodo por el que se le conoce cariñosamente a la señora, acompañada del siguiente mensaje en el que plasma algunos de sus más profundos sentimientos hacia ella y le agradece la crianza que le dio desde pequeño.

"Hoy es el cumpleaños de mi madre Gisela Alvarez 'Tita'. Mi padre, EPD, Ramonín, decía: 'Tita es tres veces más mujer que yo hombre' y eso siempre desde niño me pareció algo tan loco admirando la hombría de mi padre. Pero cada vez que crecía y le agarraba el sentido de la vida entendí el sentido de esas palabra, porque hoy yo también tengo mi esposa que me hace pensar igual. Pero a mi madre la amo de manera especial y no solo le agradezco la vida, lo que más le agradezco hoy es la manera en que me enseñó a vivir, gracias mami", fueron las primeras palabras que escribió el artista.

A continuación, Boncó Quiñongo invitó a su madre a que celebraran su día por todo lo alto y haciendo una de las cosas que más le gustan hacer juntos: reír.

"Hoy tenemos un día más que justificado para seguir haciendo lo que con más gusto hacemos: reírnos juntos. Eso es lo que me alimentó cuando no teníamos que comer, ni me enteraba porque ella reía y me contagiaba. Siempre me dijo 'no tengo nada para darte que no sea esta sonrisa por eso ríe que la sonrisa te ilumina'. Sonríe mami, hoy es tu cumpleaños, sonríe y el mundo sonreirá con nosotros. Te amo Tita, feliz cumpleaños", concluyó.