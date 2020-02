Lo multan por pescar jaibas para comprar medicinas para su hija

Publicado el Sábado, 1 Febrero, 2020 - 11:08 (GMT-4)

Un cubano que vive en la Ciénaga de Zapata denunció que las autoridades del cuerpo de Guardafronteras le impusieron una multa de 250 pesos por pescar jaibas, cuyo destino era venderlas para con el dinero comprar medicinas para su hija.

Michel Díaz Jomarrón publicó en su muro de Facebook un video en el que muestra el comprobante de la sanción así como el plato de plástico donde están los pequeños crustáceos.

“Estos bichos los pueden encontrar en cualquier playa de Cuba, jaibas, esa mierda es lo que yo fui a buscar porque en la farmacia asquerosa esa no hay nada de medicinas. Le mandaron una pelota de medicamentos y no había nada”, comentó indignado.

No ad for you

Sin poder contener las lágrimas, Díaz explicó que su hija es asmática, y que hace dos semanas no puede ir a la escuela porque está en crisis. Debido a la falta de medicamentos, él pesca los pequeños cangrejos para venderlos y así compras los fármacos en la farmacia en divisas, que sí está bien surtida.

“Le agradezco al hombre de Guardafronteras que me dijo que me iba a ayudar, porque lo que iban a hacer era quitarme la bicicleta y ponerme 5.000 pesos de multa. Yo le expliqué que era para comprar medicinas para mi niña, y me dijo que no podía hacer más nada por mí. Para que vean que esto sí es una dictadura”, añadió.

Cuba sufre una grave escasez de medicamentos tanto en la red de farmacias nacional como en los hospitales, lo cual ha obligado a gobiernos provinciales como el de Cienfuegos a regular la venta de los fármacos, organizar las colas y revisar las prescripciones de los doctores a los pacientes.

El desabastecimiento tanto de antihistamínicos, analgésicos y antibióticos como de productos para tratar dolencias crónicas, ha ayudado a la instalación de una verdadera red para la venta ilegal de medicinas en la Isla, un negocio que ha permitido a unos pocos indolentes lucrar con las necesidades de la mayoría.