Antes que Shakira y Jennifer Lopez, la cubana Gloria Estefan cantó en español en el Super Bowl

Publicado el Domingo, 2 Febrero, 2020

La actuación de Shakira y Jennifer Lopez en el show del entretiempo del Super Bowl este domingo ha generado gran revuelo en redes y medios de todo el mundo, por tratarse de dos mujeres latinas en momentos en que los inmigrantes no viven su mejor momento en Estados Unidos.

Sin embargo, una mujer cubana ya lo hizo hace 28 años, se presentó dos veces, e incluso cantando en español.

Gloria Estefan fue la estrella del Super Bowl de 1992, que se celebró en Minneapolis, Minnesota, e hizo historia a sus 35 años al convertirse en la primera mujer latina en actuar en el importante evento deportivo.

El espectáculo se llamó Winter Magic y contó con la participación de los patinadores olímpicos Brian Boitano y Dorothy Hamill. Gloria la rompió con éxitos como Live For Loving You y Get On Your Feet (este último inspiró el musical de Broadway con el que le están dando la vuelta al mundo, basado en la vida de ella y su esposo Emilio Estefan).

La diva cubana regresó al entretiempo del Super Bowl en 1999, en su querida Miami, en un show que compartió con Stevie Wonder y la banda Big Bad Voodoo Daddy.

En esta ocasión, Gloria fue más allá y se atrevió a cantar Oye, un tema en español en el escenario de un evento sumamente americano y el encuentro deportivo más visto de Estados Unidos.

"Oye, el cuerpo pide salsa, vamos a bailar", cantaba la artista cubana hace 21 años.

Luego de que se diera a conocer que JLo y Shakira se encargarían de ofrecer el show de entretiempo del Super Bowl LIV, se supo que el rapero Jay-Z –que organiza el espectáculo este año– le preguntó primero a Gloria Estefan si quería participar, pero ella rechazó la oferta.

"Ni hablar. No quiero hacerlo", contestó la diva cubana, quien además dejó claro que ya era hora de darle oportunidad a otras artistas latinas, y que ella ya lo había hecho dos veces.

Este fin de semana también se generó polémica en las redes sociales luego de que la hija de los Estefan, Emily, se viera en la obligación de corregir a Alex Rodríguez cuando dijo estar orgulloso de que su prometida, Jennifer Lopez, fuera la primera mujer latina en actuar en el entretiempo del Super Bowl.

"Hey, ARod, Jennifer Lopez es una reina, pero no fue la primera latina en actuar en el show del entretiempo del Super Bowl, ¡infórmate bien!", escribió Emily Estefan en sus historias de Instagram.

Lo que sí es cierto es que esta será la primera vez que el escenario del Super Bowl acoja a dos mujeres latinas al mismo tiempo, que se encargarán de convertirlo en una fiesta para honrar la cultura y la música latinas.

Shakira y JLo también han dicho que no solo celebrarán su cultura, sino que llegarán a romper estereotipos de género y también de edad, al pisar tan importante escenario con 43 y 50 años, respectivamente. En una feliz coincidencia, la barranquillera festaja su cumpleaños justo este 2 de febrero, y lo hará subida al escenario.