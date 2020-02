Babalawo Águila de Ifá: “Hay mercantilización de la religión yoruba y nadie que controle”

Publicado el Martes, 4 Febrero, 2020 - 07:29 (GMT-4)

Recientemente La Asociación Cultural Yoruba de Cuba publicó una declaración oficial en la que se posiciona contra la mercantilización de la religión de Ifá y ofrece sus humildes recursos y asesoría para denunciar casos de malas prácticas religiosas.

La declaración estuvo precedida por varias denuncias, entre ellas una carta abierta redactada a la firma del Babalawo Águila de Ifá, quien accedió a ofrecer una entrevista a CiberCuba.

Existe una mercantilización de la religión yoruba, pero hay muchos religiosos que no lo quieren aceptar públicamente.

Por el contrario, muchos aceptan que hay una gran mercantilización con la religión, pero nadie que la controle. Debemos entender que la Asociación Cultural Yoruba de Cuba no es un ente jurídico para juzgar este tipo de prácticas. Sin embargo, sí pueden dar fe de qué puede ser legítimo y qué no, para que las personas puedan llevar a los malos religiosos a las autoridades competentes.

¿Cómo puede un aleyo (iniciado) saber si la persona que elige de padrino lo conduce por el camino adecuado?

Lo primero que trato de enseñar a las personas es que deben aprender de la religión antes de recibir ceremonias y deidades. Soy del criterio de que el primer anillo de seguridad de una persona, es la persona misma. Debe educarse antes de practicar o recibir ceremonias o deidades.

Muchos entran ciegos a la religión, sin conocer nada de ella, y por ello caen víctimas de engaños. Una vez que se va educando (la educación religiosa nunca termina), siempre sugiero que no reciban nada y que trabajen dentro de la comunidad religiosa en la que participan.

Esto le irá dando tiempo de conocer la práctica de la persona a la que vaya a escoger como su padrino o madrina y darse cuenta de si es persona honesta y apegada a los preceptos religiosos.

¿Cuáles son los engaños más frecuentes?

Los engaños más frecuentes son ceremonias falsas y entrega de deidades inexistentes o que simplemente las personas no necesitan para nada.

Si un iniciado descubre que ha sido engañado ¿cómo debe proceder?

Lo primero que promuevo es que las cosas se resuelvan por las buenas y que hagan el respectivo reclamo de forma privada con su padrino o madrina.

Muchas veces esto no es posible, porque al verse descubierta la mala práctica, tratan de sostenerlas con amenazas de hechicerías y hasta de amenazas de muerte. Sin embargo, si existe un documento que diga que lo hecho no es más que una estafa, esta persona podría ir a las autoridades y denunciar por el delito de estafa.

El problema es que no hay este tipo de documentos y es lo que se pretende confeccionar en conjunto con la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

¿Qué pueden hacer para no ser víctimas de engaños quienes están interesados en acercarse a Ifá?

Tres cosas: Estudiar, estudiar y estudiar. Las personas deben conocer por lo menos lo básico de la religión que quieren practicar.

Lo que sucede es que, a la gran mayoría de las personas, lo que les llama la atención es la “Magia y Hechicería”, creen que la religión se trata de eso y caen víctimas por su propia codicia.

Muchas veces veo que estas personas engañadas, prefieren vivir en el engaño que aceptar que fueron timadas, lo que muchas veces complica más las cosas. Bien lo decía Mark Twain: Es más fácil engañar a la gente, que convencerla de que han sido engañados.

¿Es saludable para la comunidad religiosa de Ifá que las instituciones y casas religiosas asuman que existe esta tendencia de la mercantilización, de cara a poder redirigir los esfuerzos para preservar la pureza de las prácticas ancestrales?

Muy saludable. Muchas veces los preceptos religiosos son olvidados e Ifá nos enseña que, dentro de nuestras prácticas, más valen muchos con poco que pocos con mucho. Esto hace alusión a que el religioso debe ser justo en sus servicios, para poder ayudar a más personas sin muchos recursos que a pocas con muchos recursos.

Sin embargo, ese es el precepto, la realidad es otra. Si me dice que un religioso cobró de forma onerosa sus servicios, pero hizo todo con integridad, sería cuestionable por no seguir el precepto; pero si me dice que un religioso cobró onerosamente y estafa a las personas, ya esto es criminal y no solo cuestionable.

La cultura yoruba se sustenta en conocimientos y prácticas ancestrales. La gravedad del tema de la mercantilización y la proliferación de malas prácticas religiosas denunciadas por Águila de Ifá y otros babalawos será tratada en el Consejos de Mayores próximamente en Cuba. El tema es sumamente delicado porque implica aspectos legales, económicos, religiosos y culturales que influyen de modo directo en la comunidad yoruba.