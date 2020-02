Dayamí Padrón se atreve a cantar temas de Adele en un karaoke: "Para todos los envidiosos que dicen que no soy artista"

Publicado el Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 11:56 (GMT-4)

Tras estrenar su último sencillo Que me digan mala, la cubana Dayamí Padrón continúa con la idea de hacer aflorar su carrera como cantante y convertirse una verdadera estrella de los escenarios.

Sin embargo, todo parece indicar que la cubana ha estado recibiendo críticas por parte de sus detractores y personas que no creen que tenga el talento suficiente para dedicarse a la música, algo que la propia Padrón ha querido revertir.

La joven acudió juntos a unos amigos a un centro de karaoke y se entregó por completo a los micrófonos. Tal es así que se atrevió a cantar dos canciones de la famosa cantante inglesa Adele y tratar de alcanzar sus difíciles notas.

En uno de los vídeos que subió a su perfil de Instagram se le puede ver dándolo todo mientras interpreta Someone like you. Padrón aprovechó la publicación para lanzar un mensaje a todos aquellos "envidiosos" que dicen que no canta y que no es una verdadera artista.

"Este es en especial para todos aquellos “envidiosos” que dicen que no canto y que no soy artista. Este karaoke sí tiene buen sonido y no aquel que me había comprado para la casa que se escuchaba súper mal la bocina", escribió.

Como si fuese poco, la cubana quiso probar con otro hit de la inglesa y se lanzó a cantar Hello, a su manera.

En más de una ocasión Dayamí Padrón ha sorprendido, para bien o para mal, a más de un seguidor con sus interpretaciones a través de las redes sociales.

No hace mucho apareció desde su casa cantando Escucha tu corazón de la artista italiana Laura Pausini, sin dejar de mencionar su actuación a capela de Pero me acuerdo de ti, el primer sencillo en español grabado por la artista estadounidense Christina Aguilera, y por la cual recibió un aluvión de críticas.