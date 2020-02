Google rinde tributo a la legendaria cantaurora cubana María Teresa Vera

Publicado el Jueves, 6 Febrero, 2020 - 04:24 (GMT-4)

Google, la megacompañía líder de servicios de internet, rindió tributo este jueves a la legendaria cantante y compositora Maria Teresa Vera (1895–1965) dedicándole el doodle del día en ocasión del 125 aniversario de la artista.

María Teresa Vera está considerada una de las figuras más destacadas de la música cubana y del cancionero iberoamericano del siglo XX. Fue cantante, guitarrista y compositora.

Se destacó como exponente de la Vieja Trova y entre sus obras más recordadas está el bolero-habanera "Veinte Años".

La cantautora nació en Guanajay, el 6 de febrero de 1895. Fue nieta de esclavos e hija de un militar español. Se inició en el estudio de la guitarra a sugerencia de otro de los músicos cubanos más relevantes de su época, Manuel Corona.

Vera tuvo una prolífera carrera profesional, pero quizás como más se le recuerda es en su dúo con Lorenzo Hierrezuelo, quien la acompañaba con una excelente segunda voz. Esta pareja deleitó a los cubanos con grabaciones y con presentaciones en vivo durante 27 años.

Entre los temas más famosos de Vera se encuentran, "Por qué me siento triste", "No me sabes querer" y "Yo quiero que tú sepas". Sin embargo, no cabe duda de que fue "Veinte años", cuya letra pertenece a Enma Nuñez, la canción que inmortalizó a la hija predilecta de Guanajay en los corazones de los cubanos y de los amantes del bolero en el mundo.

María Teresa Vera murió en La Habana, el 17 de diciembre de 1965. Su voz todavía se escucha en la radio cubana, gracias a más 183 grabaciones que nos acompañan para todos los tiempos.

El Doodle de Google es la alternación temporal del logotipo de la página principal de búsquedas que la compañía usa para exaltar figuras y hechos memorables a lo largo de la historia.

El cubano homenajeado más recientemente con el Doodle del día había sido, en marzo de 2019, al actor y músico Desi Arnaz (1902–1986), personalidad emblemática de la televisión de Estados Unidos por su programa televisivo I Love Lucy.