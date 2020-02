20 cosas que los extranjeros no creen hasta que van a Cuba

Publicado el Viernes, 7 Febrero, 2020 - 08:16 (GMT-4)

Un usuario de la red social Quora lanzó esta pregunta de forma anónima: ¿Cuáles son las cosas sobre Cuba que los extranjeros no creen hasta que la visitan? Recibió más de 30 respuestas, las más comentadas nos pueden llevar a los cubanos de la risa al llanto.

El papel higiénico desaparece

“Que si no hay papel higiénico es que no lo hay. En ningún lado, en toda la isla. Ni siquiera si estuvieses dispuesto pagar 1.000 dólares por un rollo. No lo hay. Y punto. Y nadie puede decir cuándo lo vaya a volver a haber. No es fácil, caballero”.

¡Entró papel sanitario en Galerías de Paseo! / CiberCuba

Los carros americanos antiguos son los que mantienen el transporte

“Parece tan surreal que estos coches clásicos se usen como vehículos normales para los quehaceres cotidianos y que literalmente estén en todas partes. Al principio te sientes como transportado a una escena de una película de Hollywood de los años 1950, increíble”.

Carros antiguos por Calle 12 / CiberCuba

Los médicos trabajan como taxistas

“Más médicos trabajan en turismo que en el hospital. El salario de un médico es demasiado bajo y apenas ayuda pagar las cuentas”. “Si tomas un taxi o un cocotaxi el conductor puede ser un médico”.

Taxi roto / CiberCuba

Los cubanos tienen demasiado tiempo libre

“Muchos cubanos se sientan fuera de sus casas todo el día. Incluso durante las horas de trabajo, las calles están llenas de gente que no hace nada”.

Jugando dominó / CiberCuba

La Habana Vieja se está cayendo

“Los edificios se están cayendo por falta de mantenimiento. En las casas te encuentras enseres menores y neveras de 1950”.

Edificio de vivienda en ruinas / CiberCuba

Te quieren estafar en todos lados

“Constantemente tienes que discutir sobre los precios. Demasiados cubanos buscan formas de aprovechar la ingenuidad del turista. dan recomendaciones falsas y mucho más”.

Venta de carne de puerco / CiberCuba

Hay un serio problema de alcoholismo

“Es común ver personas bebiendo todo el día, todos los días. Comenzando con una botella llena de ron a las 10 de la mañana”.

Ron mañana, tarde y noche / J. R. Loo para CiberCuba

El mercado negro en Cuba es enorme

“Se pueden comprar medicamentos en el mercado negro que ni siquiera en la farmacia los hay.”

Vendedor / CiberCuba

Los mensajes políticos están por todos lados

“Todos los mensajes de revolución están en vallas publicitarias y hay estatuas del Che, imágenes de Fidel y más”. “Lo más sorprendente es la gran cantidad de consignas revolucionarias triunfalistas, que tremenda ironía”.

Fidel en el agro / CiberCuba

La comida es rica, pero tienen cosas raras

“Al popcorn le llaman rositas de maíz”. “La mejor langosta al ajillo que me comido, por menos de 10 dólares. El precio es absurdo si uno lo compara con otros sitios en Latinoamérica, pero es más de la mitad de un salario mínimo cubano”.

Langosta a la plancha / CiberCuba

“Y el cerdo asado mejor se acompaña con arroz, frijoles, yuca con limón y ajo, tostones y tomates. Esto sí que es un plato deliciosísimo, difícil de superar”.

Dos monedas circulando en el país

“El CUC que se equipara con el dólar y CUP que son los pesos cubanos”.

Moneda Nacional / CiberCuba

La matemática no explica la económica doméstica

“Cada día hay que ingeniarse para conseguir lo necesario para comer, los sueldos tan bajos y que no alcanzan para pasar un mes”. “El salario promedio es de $25 y de alguna forma se llega a fin de mes. Las ciencias matemáticas no alcanzan para explicar este fenómeno”.

Familia cubana / CiberCuba

Los cubanos hablan muy alto

“La gente habla fuerte como si estuviera discutiendo, luego terminan riéndose a carcajadas.”

Paseo del Prado / CiberCuba

Internet es muy lento en Cuba

“Hay internet, pero que es leeeeento.” “También hay controles sobre la información”.

ETECSA / CiberCuba

Se escucha mucha música, pero…

“Las personas en las calles no anda escuchando trovas o canción de protesta o son cubano, escuchan reguetón”. “Está la eterna disposición de la gente para fiestas a pesar de la pobreza extrema, desgraciadamente”.

Concierto de Van Van / CiberCuba

Usan animales para el transporte público

“Los mulos y caballos tirando de todo tipo de carruajes, desde graciosos hasta vertiginosos, pertenecen tanto a la imagen de Cuba como los pollos, las vacas y los burros sueltos por las carreteras o, a veces, algún que otro cerdo en la playa”.

Vaca negra suelta por la carretera / CiberCuba

Suciedad por doquier

“Hay falta de higiene en todas partes (no hay con que limpiar), en broma los cubanos dicen: “el Ave nacional es la mosca”.

Nevera de un mercado / CiberCuba

El acoso de los hombres sobre las mujeres

“El acoso y la atención extra que reciben las mujeres de parte de los hombres de allá. Cuba no es el único país donde pasa esto, pero es uno dónde más se siente y puede llegar ser incomodo cuando se excede. (…) A las mujeres del Caribe, no solo las Cubanas, nos gusta ser piropeadas, pero hay límites.”

Mujer en La Habana / CiberCuba

Que Cuba es muy seguro

“No hay armas, drogas, carteles de drogas, asaltos. Mucha gente piensa que Cuba es similar como las otras islas del Caribe, y no”.

Turistas en La Habana / CiberCuba

Varadero no es Cuba

“Para ver a Cuba hay que salir de los centros turísticos”.