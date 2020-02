Vuelve la polémica por la poca diversidad entre los nominados a los Oscars 2020

Publicado el Domingo, 9 Febrero, 2020 - 13:20 (GMT-4)

LOS ÁNGELES, 9 feb (Reuters) - ¿Payaso terrorífico o gánsteres de la tercera edad? ¿Nostalgia por Tinseltown o las trincheras fangosas de una guerra centenaria?

Hollywood entrega sus más altos galardones el domingo en una ceremonia de los Oscars que podría ver varias primicias históricas y un podio de ganadores repleto de actores blancos que ha hecho revivir el debate de los #OscarsSoWhite.

Brad Pitt, Elton John, Charlize Theron, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson y Martin Scorsese se encuentran entre los nominados de la lista A, junto con el poco conocido elenco del drama en coreano “Parasite”, que amenaza con robar el protagonismo a los grandes nombres de Hollywood.

No ad for you

Todas las miradas están puestas en el codiciado premio a la mejor película, que los espectadores creen que es una carrera a tres bandas entre la sátira social independiente “Parasite” (Parásitos), la inmersiva película de la Primera Guerra Mundial del director británico Sam Mendes “1917” de Universal Pictures, y la carta de amor al mundo del espectáculo de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood” (Érase una vez...en Hollywood), de Sony Pictures.

“La apuesta inteligente es definitivamente ‘1917’, pero no descarto la posibilidad de que gane otra cosa, ya sea ‘Parasite’ o ‘Once Upon a Time in Hollywood’, o ‘Jojo Rabbit’”, dijo antes del show Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter.

“Parasite”, del nominado a mejor director Bong Joon Ho, parece seguro que ganará la recién nombrada categoría de mejor película internacional y busca entrar en los libros de historia como la primera película en lengua extranjera en ganar un Oscar a la mejor película.

El filme del oscuro cómic “Joker” de Warner Bros, con 11 nominaciones, el drama de un divorcio de “Marriage Story” (Historia de un matrimonio) de Netflix, la épica historia sobre la mafia en “The Irishman” (El irlandés), también del servicio de streaming, el drama de carreras “Ford v Ferrari” (Le Mans ‘66) de 20th Century Studios, y la adaptación de la novela “Little Women” (Mujercitas) de Sony Pictures, completan la lista por el gran premio.

Los ganadores son elegidos por los 8.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y el espectáculo no tiene un presentador por segundo año. Netflix aumentó sus credenciales en Hollywood al obtener 24 nominaciones este año, incluyendo el drama “The Two Popes” (Los dos papas), la película de animación “Klaus” y el documental “American Factory”. Sin embargo, podría eludir una vez más el domingo el codiciado Oscar a la mejor película, según apuntan algunos observadores de los premios.

Un año pobre para la diversidad, con Cynthia Erivo como única actriz de color en la carrera y con un campo de directores totalmente masculino, que ha hecho revivir el debate de los #OscarsSoWhite de hace cuatro años.

Erivo, que interpretó a la luchadora por la libertad de la época de la esclavitud Harriet Tubman en “Harriet”, es probable que pierda en la carrera de mejor actriz frente a Renee Zellweger, que ha arrasado con los premios esta temporada por su actuación de una envejecida Judy Garland en “Judy”.

“Hizo una actuación increíble”, dijo el jefe de la sección de crítica de cine de Variety, Owen Gleiberman. “Mi mandíbula estaba en el suelo”.

Pitt ha vuelto como el protagonista de Hollywood después de un periodo de inactividad durante su amargo divorcio de Angelina Jolie, y se le ve como candidato a un Oscar por su relajado papel de actor de doblaje en “Once Upon a Time in Hollywood”.

Joaquín Phoenix es el favorito para ganar su primer Oscar por su inquietante actuación como payaso solitario que recurre a la violencia en “Joker”, mientras que Scarlett Johansson está nominada por sus papeles tanto en “Jojo Rabbit” como en “Marriage Story”. Ningún actor ha ganado dos Oscars en la misma noche

Los premios de la Academia serán televisados en vivo desde Hollywood por la cadena ABC, a partir de las 8 de la tarde ET (hora costa este de los EEUU), 5 de la tarde PT (hora costa oeste o del Pacífico) o 1 de la madrugada GMT del lunes.

(Información de Jill Serjeant; editado por Jonathan Oatis; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk)