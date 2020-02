Jennifer Lopez es el nuevo gran fichaje para el remix de Ritmo, de J Balvin y The Black Eyed Peas

Publicado el Domingo, 9 Febrero, 2020 - 12:32 (GMT-4)

Jennifer Lopez es el gran fichaje que lograron J Balvin y The Black Eyed Peas para llevar su éxito Ritmo a otro nivel. El tema está próximo a estrenarse junto a un videoclip en todas las plataformas.

La cantante no dejó enfriar su explosiva presentación en el Super Bowl y, en menos de una semana, ya dio un adelanto de lo que será el remix del soundtrack de Bad Boys For Life, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence y que rompió récord de taquilla en sus dos primeros fines de semana en Estados Unidos.

"Llevaremos RITMO a otro nivel. El nuevo video de RITMO Remix sale esta noche", anunciaba JLo con un adelanto del clip que encendió las redes sociales, aunque el videoclip aún no se estrena.

La actriz y cantante de 50 años aparece en el video con una larga cola de caballo, botas altas negras y un ajustado body azul celeste, demostrando que luce mejor que nunca.

Los seguidores no ven la hora de poder disfrutar de este remix, que aseguran que con JLo será realmente fuego y se convertirá en un súper éxito, como lo fue el tema original de Corona en los años noventa.

Por su parte, el colombiano J Balvin sigue sumando colaboraciones con artistas estadounidenses que han abierto las puertas al popular género urbano, como lo hizo con Selena Gomez en I Can't Get Enough, con Sean Paul en Contra la pared, con Major Lazer en Qué calor y con Pitbull y Camila Cabello en Hey Ma.