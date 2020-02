Bad Bunny revela su fantasía sexual del momento

Publicado el Lunes, 10 Febrero, 2020 - 15:34 (GMT-4)

El trapero puertorriqueño Bad Bunny hizo reír a sus seguidores al revelar que su fantasía sexual del momento es no quedarse dormido mientras ve una película y poder disfrutar una de principio a fin.

"Actualmente una de mis fantasías sexuales es poder ver una movie completa, siempre me duermo", escribió el artista.

Sus seguidores no tardaron en responder y, de paso, exigirle que se apure con el nuevo álbum: "Es la fantasía de todos hoy yo creo", "Mi fantasía es que acabes de sacar el disco", "Mi fantasía sexual es que saques el álbum el 14 de febrero", "Mi fantasía es que ya tires el álbum nuevo".

No ad for you

El polémico artista, que la pasada semana hizo historia al aparecer en el Super Bowl junto a Shakira, dejó también un contundente mensaje por los mensajes de críticas y odio que ha recibido desde entonces.

"A todos mis haters les tengo una mala noticia...ustedes no me molestan ni un poco, incluso los amo, porque YO TAMBIÉN SOY UN HATER", escribió el conejo malo.

Bad Bunny acaba de protagonizar un escándalo en redes al hacerle una incómoda pregunta a la cantante Selena Gomez, durante una entrevista en la que ella participó y tenía que contestar preguntas de otros famosos.

"Tienes un apellido latino por tu papá: ¿Sientes que al ser una estrella mundial representas a los latinos aunque tu música es en inglés?", preguntó el trapero, a lo que Selena contestó: "Cien por ciento. Siempre he hablado de dónde vengo. Valoro mucho mi apellido. De hecho he vuelto a sacar mucha música en español y eso es algo que voy a hacer con más frecuencia".

"Me gustaría hacer mucho más porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada de ser latina", concluyó.