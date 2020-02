Jennifer Lopez responde a los que critican su actuación del Super Bowl por ser "demasiado sexy"

Publicado el Lunes, 10 Febrero, 2020 - 08:08 (GMT-4)

Jennifer Lopez y Shakira maravillaron al mundo con la actuación que protagonizaron en el descanso del Super Bowl, un show que sigue dando que hablar una semana después y que también ha venido acompañado de algunas polémicas.

Algunas personas, lejos de quedarse deslumbradas con el poderío y energía que transmitieron las divas sobre el escenario del Hard Rock de Miami, tacharon el espectáculo de ser "demasiado sexy". Incluso un activista cristiano busca demandar a la NFL por el daño moral que le provocó el show, ya que según él fue "más propio de un striptease que de un partido de fútbol".

Acerca de todos estos comentarios y críticas fue preguntada la Diva del Bronx en la alfombra roja de los Spirit Awards, donde respondió a todos aquellos que opinan que era para adultos y que hubo mucha piel.

"Honestamente creo que es una tontería. Las dos somos artistas muy respetables que además somos madres y muy conscientes de lo que hacemos. Hicimos un show que en mi opinión celebró a las mujeres y a nuestra cultura latina. No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas", dijo la intérprete de On The Floor a Variety después de saltar una gran carcajada.

Sin duda, Jennifer Lopez no parece dispuesta a que nadie empañe el trabajo que realizaron en el evento deportivo más seguido del mundo y que le ha traído tanta repercusión positiva a su carrera como artista. Además, la neoyorquina compartió escenario con su hija Emme, quien ha despertado el interés de las disqueras a raíz de su performance en el Super Bowl.

Aquí, la actuación completa: