Disqueras se pelean por contratar a Emme, hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, después de verla en el Super Bowl

Publicado el Viernes, 7 Febrero, 2020 - 16:49 (GMT-4)

Una de las sensaciones del explosivo show del Super Bowl 2020 que dieron Shakira y Jennifer Lopez fue Emme, la hija de esta última con Marc Anthony, que puso a las disqueras a pelearse por contratarla.

La pequeña ya se había subido al escenario junto a su madre en la gira It's My Party, cantando el tema Limitless, de cuyo videoclip es protagonista. Sin embargo, la visibilidad del Super Bowl es gigante –razón por la cual todos los artistas quieren presentarse en él– y Emme brilló con una luz especial y no dejó duda alguna de que lo tiene todo para convertirse en una gran estrella.

La hija de los famosos artistas, que cumple apenas 12 años este 22 de febrero, sorprendió con una versión de Let's Get Loud y no se le notó nada nerviosa en el imponente escenario. Madre e hija terminaron cantando juntas el famoso tema de Bruce Springsteen, Born in the USA.

La actuación de Emme, acompañada de niñas que aparecieron dentro de jaulas, fungió como protesta contra la política migratoria de Trump, la cual ha sido duramente criticada por el tema de encerrar a los niños y separarlos de sus familias.

Su hermano gemelo Max también ha mostrado interés por seguir los pasos de sus padres, pero no como cantante sino como músico. Tanto JLo como Marc han dicho que piensan apoyar las carreras de sus hijos, pero sin descuidar sus estudios mientras estén en la escuela.