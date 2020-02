Osmani García lanza su tiradera contra Aldo El Aldeano y las redes se burlan de la letra

Publicado el Lunes, 10 Febrero, 2020 - 10:58 (GMT-4)

Después de varios días de espera y con la polémica servida en las redes sociales, finalmente el reguetonero Osmani García "La Voz" lanzó su "tiradera" contra Aldo "El Aldeano" y Silvito "El Libre".

El cantante urbano no se atrevió a interpretar solo su respuesta a los raperos, sino se arrimó a un reguetonero llamado Apolo para que le cantase parte de la letra del tema que tituló Fuego con La Aldea.

Sin embargo, a pesar de la gran expectativa que había creado Osmani García, parece ser que su canción no acabó convenciendo a la gran mayoría de sus fanáticos. Muchos han tildado su sencillo de ser una "comedia" y de no entender nada de lo que dice.

"No sé ustedes pero yo no termine de escuchar la canción, ni se entendía lo que decía", "Tanto lío para sacar este tema, solo se escucha a Osmani gritando. Nada se le entiende y el otro que solo dice fuego con La Aldea", "Este es el resultado d cuando uno hace las cosas bajo los efectos d las drogas y el alcohol" o "Mejor que no sacaras nada, la ignorancia iba ser mejor que esta respuesta", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el perfil de Instagram del reguetonero.

La canción de Osmani García, por su parte, viene a raíz de la controversia en la que se ha visto envuelto el reguetonero en los últimos días con Aldo "El Aldeano" y Silvito "El Libre", luego de las fuertes declaraciones que hizo un vídeo emitido en directo en Facebook donde se refirió a los artistas como unos "raperos que nadie los conoce y nadie los quiere ni un p***" que estaban hablando mal "de los artistas cubanos".

Los raperos no se quedaron callados ante las acusaciones de Osmani García y le crearon un tema llamado La muerte de Chuky en el que le dedicaban unas contundentes estrofas al reguetonero.

Al escuchar la canción, "La Voz" volvió a explotar en las redes sociales y arremetió contra los raperos alegando que les haría un tema en el que les "enseñaría a rapear de verdad".

No obstante, días después decidió aparecer nuevamente en su perfil mucho más calmado y sacar "la bandera blanca de la paz" al declarar que no quería guerra. Además, dijo que si "El Aldeano" retiraba el vídeo de YouTube no lanzaría su canción, algo que jamás ocurrió.

En efecto, Osmani García acabó sacando su tema junto a Apolo, en el que ambos le dedican a los raperos sus más profundos pensamientos, a su manera.