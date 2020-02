Las empresas canarias reducen su presencia en Cuba

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 17:39 (GMT-4)

Las relaciones comerciales entre Islas Canarias y Cuba ha disminuido de forma notable en los últimos años, y solo se mantienen intercambios con 15 de las 56 empresas que exportaban a la Isla.

Siete de cada diez empresas han dejado de exportar a Cuba, y el montante de los intercambios comerciales se ha hundido un 86% desde los máximos que alcanzó en 2012, según datos difundidos por El Día, un medio de prensa canario.

A la acostumbrada falta de liquidez y el mal momento económico de la Isla, se suma el creciente temor ante la reactivación del Título IV de la Ley Helms-Burton, que ha sido el detonante para que empresas de la cita comunidad autónoma con delegaciones físicas en La Habana, cambien de destino, según precisa la citada publicación.

El empresario Israel Bello, de Ibadesa Canarias (Ibadecan) -una de las firmas más veteranas con presencia física en Cuba (2002)- explica que no han recibido notificación alguna desde la Administración estadounidense, pero confirma que el endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba pone freno a los empresarios, principalmente luego de lo sucedido a Meliá y a otras empresas.

"Nosotros trabajábamos con bancos españoles con los que no teníamos ningún tipo de problema, y ahora sí nos piden aportar una serie de documentos, justificar cosas que antes no justificábamos, que la procedencia de la mercancía no sea americana, que no estemos haciendo una venta paralela de esos productos...", detalla Bello, que añade que el miedo ha calado incluso en las grandes compañías.

"Multinacionales que operan con Estados Unidos y también con Cuba y que de repente dicen que no pueden actuar, no pueden vender o no pueden suministrar sus productos cuando no son de origen americano, sino de origen europeo", precisa.

A comienzos de febrero, las autoridades estadounidenses notificaron al consejero delegado y vicepresidente de Meliá International Hotels, Gabriel Escarrer, que tiene prohibida la entrada a ese país bajo las restricciones impuestas por el Título IV de la Ley Helms-Burton.

En octubre, Escarrer había recibido una notificación de una agencia independiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la cual le daban un plazo de 45 días para renunciar a sus cargos en Meliá y a su posición (más del 50 por ciento de las acciones), la otra opción era que llegase a un acuerdo con los cubanos que afirman ser los propietarios de dos parcelas donde Meliá tiene hoteles, y evitar así entrar en la "lista negra".

Meliá no optó por ninguna de las alternativas ofrecidas por las autoridades estadounidenses, y por tanto Escarrer ya no puede poner un pie en EE.UU. hasta nuevo aviso.

A mediados de noviembre -durante su visita a Cuba- el Rey Felipe VI expresó su total apoyo a los empresarios españoles con intereses en la Isla ante lo que llamó las "dificultades actuales", que pasan no solo por las demandas derivadas de la ley Helms Burton, sino también por las deudas del Gobierno cubano con los empresarios.