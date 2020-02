Youtuber Listillo Cubano quema su pasaporte y se queda en España

Publicado el Martes, 18 Febrero, 2020 - 10:47 (GMT-4)

El youtuber Iván Valdés Permuy, conocido como Listillo Cubano, quemó su pasaporte y se queda en España tras conseguir una mujer con la que se va a casar.

"Me quedo en España y punto. Pa´Cuba no regreso, la cosa estaba muy jodida. Acá grabo mis videos tranquilo y con la jeva todo super", aseguró en una conversación con CiberCuba.

En el video, que se ha hecho viral, presenta a Noa "el amor de mi vida" y prendió candela al pasaporte cubano, mientras ella explica cómo se conocieron y por qué se casan.

"Lo encontré muy auténtico, sincero, con mucha verdad y me conquistó totalmente y no pienso dejar que se vaya. Él aquí va a estar muy bien, tiene la libertad de hacer sus videos", cuenta esta española.

Luego salen juntos en otro lugar. Listillo enseña el pasaporte, lo destroza y tira al suelo, mientras dice: "para que vean que esto no sirve pa´na".

Su novia asegura que es una mujer madura que necesita atención y que no le roben mucho tiempo con los videos. Listillo cubano tiene más de 36 mil seguidores solo en Facebook.

Hace apenas unos días decía en broma que regresaba a Cuba porque "en el capitalismo hay que romperse el lomo".

Ante la quema del pasaporte, algunos cubanos no supieron si se trataba de otra broma, pero aún así le indicaron que necesitaría el pasaporte para los trámites del matrimonio y lo felicitaron por encontrar pareja.

"Mi hermano si esto no es una broma muy contento por ti", "no estoy de acuerdo con que hayas destruido tu pasaporte porque es lo que te identifica en cualquier parte del mundo, no solo para viajar a Cuba si no para trámites que te hagan falta hacer hasta para el matrimonio. En eso se te fue la cabeza chama" y "lo que le metió a la blanca fue la bomba nuclear", son algunos de los comentarios.

Listillo Cubano anunció este 14 de febrero que estaba buscando mujer para legalizar su situación en España y en apenas tres días apareció el "amor de (su) vida".

"Quiero aprovechar que es San Valentín... para hablar claro: yo busco una chica, una señora para enamorarme. Gracias a Dios soy bien dotado", dijo entonces.

El cubano agregó que estaba disponible, se podía mover por Europa y dispuesto a procrear.

"Le quiero decir a los hombres que si quieres ser un hombre florero, un mantenido, tienes que dar tu voz como lo hago yo", concluyó.