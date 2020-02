Broma: youtuber Listillo Cubano dice que regresa a Cuba porque "en el capitalismo hay que romperse el lomo"

Publicado el Sábado, 15 Febrero, 2020 - 17:45 (GMT-4)

El youtuber cubano Iván Valdés Permuy, conocido como Listillo Cubano, compartió una broma con sus seguidores en la que asegura que ha decidido regresar a Cuba después de un tiempo en España porque "me he dado cuenta de que el capitalismo no es lo mío".

El joven dijo que en los países capitalistas hay que pagarlo todo, "renta, agua, luz y no puedo ganarme la vida con lo que hago en YouTube", y que por eso ya tiene su pasaje de regreso para la próxima semana.

"Yo soy un artista, yo no voy a venir aquí al capitalismo a reventarme el lomo", apuntó.

El youtuber aseguró que "el capitalismo es de dos personas" e invitó a cualquier seguidora interesada en una relación romántica a contactarlo antes de que regrese a la Isla.

Al final del video, Listillo deja claro que todo se trata de una broma, que no piensa regresar a Cuba y que por supuesto que trabaja en algo más además de los videos que cuelga en YouTube; trabaja en un bar de copas en las noches.

El joven cubano explicó que el motivo de la broma era responder a todas las críticas que recibió por haber subido un video contando que le habían robado su cámara y equipos de trabajo, por el cual muchos lo acusaron de oportunismo.

"Los que me conocen y ven mis videos saben que yo no estoy pidiendo dinero para comprarme una nueva cámara, yo estoy compartiendo algo personal que me ha pasado", dijo.

Listillo es uno de los youtubers más populares de la Isla, con más de 30 mil suscriptores de varios países. En Cuba se hizo famoso por sus bromas y cámaras ocultas.