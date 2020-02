Ex ministro de Salud de Cuba trabaja como médico privado en Cancún

Publicado el Sábado, 22 Febrero, 2020 - 12:44 (GMT-4)

El Dr. Carlos Dotres Martínez, quien se desempeñó como Ministro de Salud en Cuba por siete años, trabaja ahora como médico privado en Cancún, México.

Dotres Martínez es el mismo que implementó la Resolución Ministerial 54 el 2 de julio de 1999, la cual hoy padecen miles de médicos cubanos y que refiere que todo trabajador calificado subordinado al Ministerio de Salud debe solicitar la "liberación" por parte del Ministerio, por lo que está obligado a esperar cinco años para poder viajar al extranjero.

El Blog de Medicina Cubana fue el que hizo público que, evidentemente, quien fuera Ministro de Salud de la Isla entre los años 1995 y 2002, tiene su consulta privada en Cancún, algo que puede comprobarse con visitar la página Doctoralia, un espacio de servicios médicos que cuenta con más de 67 mil profesionales adscritos y 16 mil centros en México.

Dotres Martínez en su consulta privada / Doctoralia

En dicha página, Dotres Martínez, especialista en Infectología Pediátrica, Neonatología, Neumología Pediátrica y Pediatría del Desarrollo, nunca menciona que fue ministro de Salud en Cuba.

"Durante 50 años ejerciendo la Pediatría y la Docencia Universitaria de esa especialidad, he comprobado que uno de los pilares fundamentales para un óptimo desarrollo del niño en su vida futura y hasta la adolescencia, incluyendo el desarrollo intelectual, son los controles que se le realicen desde el nacimiento. Esa es la consulta de niños sanos o de PUERICULTURA, en ella en nuestra clínica, desarrollamos un protocolo integral que garantizará esa excelencia en el desarrollo integral de su hija o hijo", refiere en su descripción.

"Durante 20 años me he especializado en el tratamiento de niños y adolescentes con afecciones recurrentes de las vías respiratorias con protocolos de acción médica, abalados por Congresos Científicos, Publicaciones e Investigaciones médicas. En estas 2 décadas, he sido profesor Principal de varios Servicios de Neumología y he conducido consultas altamente especializadas con más del 85% de los niños y adolescentes controlados", añade.

En cuanto a su formación, expone que ha sido Profesor Consultante de Pediatría desde 2010, en la Universidad de La Habana; Máster en BIOETICA, en la Universidad Católica de Valencia, en 2015; que hizo un Diplomado en BIOETICA, en la Universidad Católica de Chile, en 2012, estuvo en el Instituto Superior de Médicos de Moscú, en 1978; que es Especialista de Segundo Grado en Pediatría desde 2004, por la Universidad de La Habana; Especialista de Primer Grado en Pediatributos desde 1976, por la Universidad de La Habana. Cuba, y maestro en Atención Integral al Niño, en la Universidad de la Habana, entre otras.

No obstante, el doctor nunca especifica que ocupó altos cargos en el gobierno de los Castros, hasta que fuera sustituido por el médico Damodar Peña Pentón en el 2002.

En sus redes sociales, tampoco especifica que trabaja como médico privado en Cancún, sino que trabaja en la Asociación de Médicos Cubanos Altamente Especializados - Amecae y que es Consultante de Pediatra en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez.

Sus consultas rondan los 900 pesos mexicanos, el equivalente a unos 48 dólares.

El doctor cubano ofrece consultas de dermatología pediátrica, de Nutrición Pediátrica o de Pediatría, todas a $900.

Al ex ministro se le vio en su consulta de Cancún posando con el reconocido actor cubano residente desde hace muchos años en México, César Évora,