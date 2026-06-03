Denuncian suciedad e insalubridad en el Hospital Provincial de Camagüey

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó una serie de imágenes que documentan las precarias condiciones sanitarias del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, alertando sobre problemas de higiene, filtraciones, acumulación de agua y presencia de roedores dentro de la institución.

Las fotografías muestran pisos con agua estancada de color verdoso, pasillos con techos sin cielo raso y cables colgantes, paredes con humedad severa, tuberías expuestas, musgo en las estructuras y el Salón de Cirugía Ambulatoria con daños estructurales en el techo.

Paralelamente, el periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió a través de su perfil en Facebook un video sobre las condiciones del Salón de Cirugías de Mínimo Acceso del mismo hospital, publicación que alcanzó más de 55,000 visualizaciones.

«Me continúan llegando videos sobre las condiciones del Salón de Cirugías de mínimo acceso del Hospital Provincial de Camagüey», escribió Tan Estrada al compartir las imágenes.

No es la primera vez que este centro hospitalario protagoniza denuncias similares. En abril de 2026, nuevas imágenes mostraron el sótano frente al quirófano de mínimo acceso con agua estancada, basura, tuberías oxidadas, humedad y hollín.

En noviembre de 2025, techos colapsados en los quirófanos obligaron a suspender cirugías, y en agosto de ese mismo año se denunciaron baños con suciedad extrema, orina estancada e inodoros destruidos cerca de la sala de cirugía.

En octubre de 2025, se reportaron ancianos en la sala de Geriatría sin atención básica ni higiene adecuada, cubiertos de heces.

El caso más grave ocurrió en febrero de 2026, cuando un joven de 26 años murió por falta de norepinefrina, medicamento que el propio hospital reconoció no tener disponible, generando conmoción en todo el país.

La respuesta del hospital ante las críticas en redes sociales

Frente a la oleada de denuncias, la página oficial del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech en Facebook publicó un mensaje dirigido a su personal que, lejos de abordar las condiciones insalubres denunciadas, optó por reivindicar el sacrificio de los trabajadores y llamar a la reflexión antes de criticar.

«Ustedes médicos, enfermeros, técnicos, camilleros, mensajeros y a todo ese personal que logra mantener una institución hospitalaria en pie, ustedes que tienen las mismas carencias que millones de cubanos y aun así atienden con amor, profesionalismo, entrega, ética y constancia a cada paciente que llega a nuestra institución», reza el texto oficial.

La publicación, etiquetada con los hashtags #HospitalAscunceAvanza y #CubaPorLaSalud, reconoció implícitamente que el personal enfrenta «apagones, falta de alimentos, escasez de agua, problemas del transporte», pero no anunció ninguna medida correctiva ante las denuncias de insalubridad.

El mensaje incluyó además una advertencia dirigida a quienes critican: «Criticar es fácil, pero deténganse un segundo a pensar antes de hablar», señaló la institución en su perfil oficial.

El OCDH registró en mayo de 2026 al menos 61 denuncias relacionadas con salud pública en todo el país, situando a Camagüey entre las provincias con más incidentes reportados, en un contexto de crisis estructural del sistema sanitario cubano agravado por décadas de gestión del régimen.