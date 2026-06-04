«¿Esto es vida?» Se le echan a perder medicinas a madre cubana por los apagones

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Una madre cubana identificada como Yanalli González, residente en la provincia de Sancti Spíritus, publicó este jueves en Facebook un desgarrador testimonio sobre las consecuencias de más de 30 horas sin electricidad: se vio obligada a tirar a la basura medicamentos que requieren refrigeración y que guardaba para emergencias pediátricas en su hogar.

«Buenos días mundo después de más de 30 sin corriente vino 4.00 am y como toda mujer cubana me levanté a lavar, cocinar. No se duerme no se descansa la mente lo poco de comida echándose a perder», escribió González, que añadió: «¿Y me pregunto esto es vida o causa a la muerte?»

La mujer explicó que en su hogar lleva adelante un «proyecto muy necesario» vinculado a la salud infantil, y que los fármacos desechados —que describió como «cosas que no existen para defensas»— eran irremplazables en el mercado cubano.

«Que digo a una madre cuando su niño necesite de lo que hoy con gran dolor tiro a la basura, que digo algo que con mucha responsabilidad llevé para poder salvar una vida», lamentó.

Captura de Facebook

El testimonio coincide con los datos eléctricos del miércoles en Sancti Spíritus: la empresa provincial reportó apagones de hasta 24 horas con ventanas de servicio de apenas uno a tres horas al día.

A nivel nacional, la situación no es mejor. El miércoles, la Unión Eléctrica (UNE) reportó una disponibilidad de apenas 1.020 MW frente a una demanda de 2.570 MW, con una afectación proyectada para el pico nocturno de entre 1.990 y 2.020 MW, según el parte diario de la crisis eléctrica.

El peor momento del año se registró el 14 de mayo, cuando el déficit alcanzó un récord de 2.174 MW, con solo 976 MW disponibles frente a una demanda de 3.150 MW. Dos días después, el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea.

La pérdida de medicamentos por falta de refrigeración es una consecuencia directa y documentada de esta crisis. Fármacos como insulina, vacunas y otros biológicos requieren cadena de frío ininterrumpida, y su escasez ya afecta a unos cinco millones de pacientes con enfermedades crónicas en Cuba, según datos del propio sistema de salud citados en febrero de 2026.

En el mercado informal, un blíster de amoxicilina puede costar hasta 1.000 pesos cubanos, según datos del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El testimonio de González no es un caso aislado. En mayo, la directora de la Televisión Cubana resumió la situación con una frase que recorrió las redes: «Estamos muriendo vivos».

González cerró su publicación con un mensaje que trasciende su caso personal: «Esto duele y el pueblo es el que paga las consecuencias de las decisiones políticas. Con profundo dolor escribo y creo sea la voz de cada mujer cubana porque todas estamos entre carbón y qué cocino».