Consternación en La Habana por la muerte de una joven modelo cubana atropellada

Publicado el Domingo, 23 Febrero, 2020 - 05:29 (GMT-4)

La muerte de la modelo cubana Amanda Ortega Manito dejó consternados a familiares, amigos y allegados de la joven.

Las redes se llenaron de mensajes de condolencia tras enterarse del trágico suceso ocurrido este sábado, cuando la influencer perdió la vida tras ser atropellada por un auto que conducía el chofer del cónsul de Guatemala en Cuba.

Algunos mensajes publicados en Facebook son de los instantes posteriores al accidente y apuntaron que la ambulancia llegó tarde.

Uno de los mensajes más emotivos lo publicó su actual compañero sentimental, que se mostró desconsolado por el fallecimiento.

"No sé por qué la vida es tan injusta porque te me fuiste de mi vida entera, no me lo creo todavía tu eres mi todo. Quiero decirte desde lo mas alto del mundo que te amo, no tengo palabras para poder hacer esta publicación. Esta noticia es muy dura para mí porque te me vas, siempre he dicho que tú eres la madre de mis jimaguas, tú eres mi esposa, eres mi todo", escribió.

"Descansa en paz, tú nunca te me as ido, tú siempre vas a estar conmigo, siempre te voy a tener presente. Esos detalles, esas cosas linda. Me estoy muriendo porque no puedo estar contigo a tu lado, tengo el alma vacía", agregó.

Otro joven allegado a Amanda lamentó el abrupto final de la joven. "Mi flaca bella aún no lo puedo creer, mi niña cómo lamento esto que te paso mi niña bella, que corta es la vida. Con un futuro bello que tenías por delante mi amor, pero bueno que tengas uno de los lugares más bonitos del cielo, qué dolor tan grande. Que Descanses en paz", rezó el post.

Muchas de las personas que conocían a la modelo también compartieron mensajes de condolencia a la familia. "Te amaban tus amigos y personas cercanas a ti. Del tiempo no vamos hablar, te nos fuiste con solo 22 añitos, todo un futuro por delante. Te vas convencida de que jamás nadie te va a olvidar porque tú quedas grabada en el corazón de todos los que te queríamos", apuntaron en otro mensaje.

En algunos mensajes elogiaron la trayectoria profesional de la fallecida y aseguraron que se trataba de una referente por su trabajo. "Todavía no puedo creer esa mierda que te hizo la vida mi flaki. Cuba entera es consciente de que usted era una súper estrella, con tan corta edad distes lo mejor de ti. Te admire mucho, como persona y figura pública. Eras un súper talento y donde quiera que llegabas partías. Dios te dará el recibimiento que te mereces. Amanda Manitoh por siempre", aseguró otro usuario.

En las redes también se compartieron vídeos para rendir tributo a la víctima, que era una conocida influencer cubana seguida por cerca de 13 000 personas en uno de sus perfiles de Instagram.

"Mi niña no lo puedo creer aún, pero la vida es así, se nos van cuando menos lo esperamos o nos lo quitan cuando no queremos. No sé cómo explicar lo que siento, en menos de tres meses he perdido a tres alumnos, pero tú con esa sonrisa bella, mi influencer favorita, mi loquilla y fajarina te recordaré y dónde quiera que estés quiero que sepas que muchos aquí se quedaron queriendote. Adiós y que Dios te tenga en su santa gloria", escribió en Facebook otro amigo de la fallecida.

Otro joven tiró de recuerdos y compartió una joven con Amanda hace dos años, a quien confesó que admiraba.

"Ha sido un golpe muy duro pero no muere quien se va, muere quien se olvida. Nosotros jamás te olvidaremos mi vida,en nuestros corazones siempre estarás presente. Te queremos y gracias por haber existido", escribió otro amigo de la influencer.

Tras el siniestro y de acuerdo con allegados a Amanda, ella fue conducida a la Clínica Central Cira García, en Playa, donde se brindan servicios médicos a extranjeros.

Acompañantes de la víctima dijeron que en un inicio la clínica se negó a darle atención y trató de remitirla a otro centro de emergencias, pero ante la insistencia de sus amigas, finalmente fue internada.

Su cuerpo será incinerado y fue velado la madrugada de este domingo en la funeraria Bernardo García, de Centro Habana, municipio donde Amanda residió toda su vida junto a su madre, abuela y cinco hermanos.