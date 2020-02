Anuel AA se arrepiente de su cambio de imagen después de que no le crezca el pelo

Publicado el Lunes, 24 Febrero, 2020 - 08:58 (GMT-4)

Anuel AA no está demasiado contento después del cambio de imagen al que se sometió a finales de enero. El cantante puertorriqueño dijo adiós a su mata de pelo después de años luciendo el mismo peinado y mostró su cabeza completamente rapada.

Este radical cambio de estilismo levantó las sospechas entre muchos usuarios que apuntaron a que se habría sometido a un implante capilar y por eso se habría cortado su cabello. Y las sospechas parecen reafirmarse después del nuevo vídeo que ha publicado el novio de Karol G lamentándose porque no le crece el pelo después de cortárselo.

A través de Instagram ha compartido un vídeo delante del espejo, mientras se toca su cabeza y lamenta que "no le crece el pelo".

A pesar de que el cantante parece realmente triste por este motivo, no ha tenido ningún reparo en compartir esta desilusión con sus 20 millones de seguidores.

Muchos de ellos no han podido evitar bromear sobre su incipiente calvicie, mientras que otros le mandan sus mejores ánimos y consejos para cuidar su cabello.

Sobre su cambio de estilismo también habló Anuel AA ante los medios durante los Premio Lo Nuestro, donde expresó que no le gusta el corte de pelo. "Me corté el pelo, me cansé de la pollina. Pero no, no me gustó el cambio", dijo, antes de asegurar que a su chica sí.

Antes de hablar del cambio de look, el intérprete de Keii respondió algunos interrogantes que le hicieron sobre su boda con la colombiana.

Sobre dónde tienen pensado darse el 'sí, quiero' el cantante dijo que todavía no tenían un destino fijado, aunque su plan es hacerlo lo más alejado posible. "Lo vamos a hacer seguramente en una isla lejos, en África posiblemente", dijo entre risas.

Durante las últimas semanas, el reguetonero ha estado evitando mostrar su cabeza rapada y cada aparición la hacía con una gorra en la cabeza. Y parece que ahora ya sabemos el porqué...